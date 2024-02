Taševová: Na Kryme narastá počet prípadov porušovania ľudských práv

Kyjev 28. februára (TASR) - Stála predstaviteľka ukrajinského prezidenta pre Krym Tamila Taševová desať rokov po ruskej anexii tohto ukrajinského polostrova v Čiernom mori poukázala na nárast prípadov porušovania ľudských práv. TASR informuje podľa stredajšej správy agentúry DPA.



"K 24. februáru okupačné sily nelegálne zadržali 208 ľudí vrátane 125 krymských Tatárov," upozornila Taševová, ktorá zároveň kritizovala "kolonizáciu" a "totálnu rusifikáciu" tohto regiónu.



Vo februári 2014 začalo Rusko na Kryme s nasadzovaním "zelených mužíkov" - vojakov bez štátnych insígnií - po zvrhnutí ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyča, lojálneho Moskve. Ruský prezident Vladimir Putin až neskôr priznal, že išlo o ruských vojakov.



Putin nakoniec spečatil anexiu Krymu 18. marca 2014.



V súčasnosti je Krym izolovaný od ostatného sveta ako ruský "prívesok" a ekonomicky je závislý na okupačnej mocnosti, uviedla pre DPA Taševová. Predovšetkým to podľa nej spôsobilo, že pre tamojších obyvateľov je život oveľa drahší. "Sme svedkami rastúceho odporu voči okupácii," dodala.



Ďalej podľa nej došlo aj k ďalšiemu zhoršovaniu situácie ohľadne ľudských práv, predovšetkým pre krymských Tatárov, ktorí v minulosti mali aj svoj parlament. Krymskí Tatári sú politicky prenasledovaní, ich domy sú prehľadávané a médiá zrušené, podotkla Taševová.



Desaťtisíce krymských Tatárov navyše ušli v septembri 2022 do zahraničia v dôsledku nútenej mobilizácie do vojny na Ukrajine zo strany Ruska.



"Približne 70.000 obyvateľov Krymu opustilo polostrov, kým podľa rôznych odhadov sa sem prisťahovalo od 500.000 do 800.000 Rusov," uviedla Taševová. Podľa oficiálnych údajov má Krym viac než dva milióny obyvateľov.



Ruské štatistiky pritom nepoukazujú na takýto masívny nárast, konštatuje DPA. Podľa nich sa počet obyvateľov na Kryme zvýšil približne o 100.000 v porovnaní s ukrajinskými štatistikami z obdobia pred anexiou.



Taševová zdôraznila, že mier je možný len v tom prípade, ak Ukrajina opätovne získa späť Krym i všetky ďalšie Ruskom okupované územia. "Ak urobíme ústupky agresorovi a budeme prehliadať porušovanie medzinárodného práva, len zvyšujeme hrozbu a nebezpečenstvo," dodala.



Ako ďalej podotkla, neverí, že Rusko zrealizuje svoje jadrové hrozby. "Rusko nepoužije jadrové zbrane, pretože Putin vie, že odtiaľ už niet cesty späť. Celý systém, ktorý nelegálne vybudoval na okupovaných územiach, tak bude zničený," uzavrela.