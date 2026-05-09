< sekcia Zahraničie
Tasním: Boje iránskych a amerických lodí v prielive sa skončili
Najnovšiu eskaláciu podľa Teheránu spustila v stredu streľba ozbrojených síl USA na prázdny ropný tanker plaviaci sa pod iránskou vlajkou.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Teherán 8. mája (TASR) - Iránska armáda vyhlásila boje s americkými vojenskými loďami v oblasti Hormuzského prielivu za ukončené. Situácia sa podľa nej už upokojila, uviedla iránska tlačová agentúra Tasním s odvolaním sa na nemenovaný armádny zdroj. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.
„Po určitom čase vzájomných ostreľovaní sú boje momentálne zastavené a situácia pokojná,“ povedal zdroj.
Najnovšiu eskaláciu podľa Teheránu spustila v stredu streľba ozbrojených síl USA na prázdny ropný tanker plaviaci sa pod iránskou vlajkou. Iránske námorné sily následne reagovali na toto „porušenie prímeria“.
Počas uplynulej noci uskutočnili obe strany konfliktu vzájomné útoky. Irán strieľal na americké vojenské lode a USA zaútočili na ciele na iránskej pevnine.
V ďalšej správe agentúry Tasním sa píše, že námorné sily v noci na piatok pri kombinovanom raketovom a dronovom útoku cielili na americké lode ôsmimi raketami s plochou dráhou letu a 24 útočnými dronmi. Jedna raketa a tri drony údajne zasiahli americké torpédoborce a spôsobili požiare. Spojené štáty to dosiaľ nepotvrdili.
„Po určitom čase vzájomných ostreľovaní sú boje momentálne zastavené a situácia pokojná,“ povedal zdroj.
Najnovšiu eskaláciu podľa Teheránu spustila v stredu streľba ozbrojených síl USA na prázdny ropný tanker plaviaci sa pod iránskou vlajkou. Iránske námorné sily následne reagovali na toto „porušenie prímeria“.
Počas uplynulej noci uskutočnili obe strany konfliktu vzájomné útoky. Irán strieľal na americké vojenské lode a USA zaútočili na ciele na iránskej pevnine.
V ďalšej správe agentúry Tasním sa píše, že námorné sily v noci na piatok pri kombinovanom raketovom a dronovom útoku cielili na americké lode ôsmimi raketami s plochou dráhou letu a 24 útočnými dronmi. Jedna raketa a tri drony údajne zasiahli americké torpédoborce a spôsobili požiare. Spojené štáty to dosiaľ nepotvrdili.