< sekcia Zahraničie
Tasním: Dve rakety údajne zasiahli iránsky ostrov Kešm
Štátna tlačová agentúra IRNA už skôr informovala, že podľa očitých svedkov dopadli dva projektily na oblasť Suza na ostrove Kešm na juhu Iránu po tom, čo bolo nad ostrovom počuť lietadlo.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Teherán 7. novembra (TASR) - Iránska tlačová agentúra Tasním v sobotu oznámila, že podľa dostupných správ zasiahli dve rakety ostrov Kešm, pričom rozsah prípadných škôd nie je doposiaľ známy. Tasním podotkla, že bližšie podrobnosti zverejní po tom, čo incident potvrdia aj tamojšie úrady, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.
Štátna tlačová agentúra IRNA už skôr informovala, že podľa očitých svedkov dopadli dva projektily na oblasť Suza na ostrove Kešm na juhu Iránu po tom, čo bolo nad ostrovom počuť lietadlo. Podľa vyhlásenia armády, o ktorom informovala štátna televízia IRIB, iránske protivzdušné sily údajne zachytili a zničili aj americký dron MQ-9, uviedla televízia al-Džazíra.
Katarská medzinárodná mediálna kancelária medzitým v sobotu poprela správy o tom, že rokovania Spojených štátov a Iránu o ukončení vojny zlyhali, a tvrdenia označila za nepravdivé a zavádzajúce. Podľa nej katarský premiér potvrdil, že obe strany naďalej rokujú o dohode. Dauha okrem toho potvrdila, že sa naďalej podieľa na sprostredkovaní rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom.
Štátna tlačová agentúra IRNA už skôr informovala, že podľa očitých svedkov dopadli dva projektily na oblasť Suza na ostrove Kešm na juhu Iránu po tom, čo bolo nad ostrovom počuť lietadlo. Podľa vyhlásenia armády, o ktorom informovala štátna televízia IRIB, iránske protivzdušné sily údajne zachytili a zničili aj americký dron MQ-9, uviedla televízia al-Džazíra.
Katarská medzinárodná mediálna kancelária medzitým v sobotu poprela správy o tom, že rokovania Spojených štátov a Iránu o ukončení vojny zlyhali, a tvrdenia označila za nepravdivé a zavádzajúce. Podľa nej katarský premiér potvrdil, že obe strany naďalej rokujú o dohode. Dauha okrem toho potvrdila, že sa naďalej podieľa na sprostredkovaní rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom.