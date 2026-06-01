Tasním: Irán pozastavuje komunikáciu s USA
Okamžité ukončenie útokov a úplne stiahnutie izraelských jednotiek z Gazy a Libanonu je pre iránskych predstaviteľov a vyjednávačov kľúčové pre obnovu rokovaní, napísala agentúra Tasním.
Autor TASR
Teherán 1. júna (TASR) - Iránsky vyjednávací tím pozastavuje sprostredkúvanú komunikáciu so Spojenými štátmi v rámci rokovaní o mieri z dôvodu izraelských útokov v Libanone, napísala v pondelok iránska tlačová agentúra Tasním. Upozornila na to agentúra Reuters, píše TASR.
„Nebude žiaden dialóg, pokiaľ nebudú zabezpečené iránske požiadavky na okamžité ukončenie izraelských operácií v Gaze a Libanone,“ uviedla iránska agentúra.
„Vzhľadom na pokračujúce zločiny sionistického režimu v Libanone a s prihliadnutím na to, že Libanon bol jednou z podmienok pre prímerie a že toto prímerie bolo teraz porušené na všetkých frontoch vrátane Libanonu, iránsky vyjednávací tím pozastavuje dialógy a výmenu správ prostredníctvom mediátorov,“ pokračovala.
Okamžité ukončenie útokov a úplne stiahnutie izraelských jednotiek z Gazy a Libanonu je pre iránskych predstaviteľov a vyjednávačov kľúčové pre obnovu rokovaní, napísala agentúra Tasním. Irán sa v reakcii preto rozhodol, že zavedie kompletnú blokádu Hormuzského prielivu a „ďalších aktívnych frontov“ vrátane úžiny Báb al-Mandab.
Izraelská armáda v nedeľu oznámila rozšírenie pozemných operácií v Libanone a obsadenie strategického hradu Beaufort. Premiér Benjamin Netanjahu vyzdvihol obsadenie tohto hradu a v pondelok spoločne s ministrom obrany Jisraelom Kacom uviedol, že armáde nariadili, aby zaútočila na ciele Hizballáhu v bašte hnutia na bejrútskom predmestí Dahíja.
Hizballáh však v pondelok uviedol, že jeho členovia stále bojujú s izraelskými jednotkami neďaleko hradu Beaufort. Vo vyhlásení hnutie uviedlo, že jeho bojovníci sú vo „vyčerpávajúcej bitke proti silám izraelskej nepriateľskej armády, ktoré sú prítomné v oblasti“.
