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Tasním: Iránska armáda spustila operáciu proti cieľom v regióne

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Americká armáda v utorok spustila novú vlnu útokov proti iránskym Revolučným gardám.

Autor TASR
Teherán 1. septembra (TASR) - Iránske médiá v utorok po vlne útokov Spojených štátov na pozície Islamských revolučných gárd informovali, že armáda v reakcii spustila operáciu zameranú proti americkým cieľom v regióne. TASR o tom informuje s odvolaním na agentúru AFP a stanicu al-Džazíra.

„Začala sa operácia iránskych ozbrojených síl ako odpoveď na nepriateľské kroky USA. Iránske rakety a drony útočia na americké základne a záujmy v regióne,“ napísala agentúra Tasním.

Generálny štáb iránskych ozbrojených síl a spoločné vojenské velenie uviedli, že ozbrojené sily zasadia Spojeným štátom „drvivé a ničivé údery“.

Americká armáda v utorok spustila novú vlnu útokov proti iránskym Revolučným gardám. Reaguje tak na pokusy Teheránu útočiť na komerčné lode a americké jednotky. Na sieti X o tom informovalo Centrálne velenie ozbrojených síl USA (CENTCOM).

Iránske médiá informovali, že USA zasiahli dom v horách pri meste Sírík, kde sa práve konala svadba. Dvaja ľudia tam zomreli a niekoľko ďalších utrpelo zranenia. Výbuchy bolo počuť aj v mestách Bandar Abbás a Čáhbahár. Na ostrove Kešm americké sily zasiahli továreň na rybí prášok a civilné ciele v provincii Hormozgán v blízkosti strategického Hormuzského prielivu. Zasiahnuté bolo tiež letisko v juhoiránskej provincii Kermán.

Americký prezident Donald Trump uviedol, že ich útoky sú reakciou na pokusy Teheránu zamínovať Hormuzský prieliv, ako aj na vystrelenie ôsmich rakiet na vojenskú základňu v Jordánsku. „Ak zlyhávajúci iránsky štát podnikne odvetné kroky za tento úplne oprávnený útok, bude opäť zasiahnutý, a to oveľa tvrdšie a vo väčšom rozsahu,“ uviedol v príspevku na svojej platforme Truth Social.
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