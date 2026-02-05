< sekcia Zahraničie
Tasním: Iránske revolučné gardy zadržali v dva ropné tankery
Autor TASR
Teherán 5. februára (TASR) - Iránske revolučné gardy vo štvrtok zadržali vo vodách Perzského zálivu dva ropné tankery so zahraničnými posádkami pre „pašovanie paliva“, informovala iránska tlačová agentúra Tasním. TASR píše na základe správy agentúry AFP.
K zadržaniu lodí došlo v čase zvýšeného napätia so Spojenými štátmi po tom, ako Washington vyslal do regiónu námornú skupinu bojových lodí v reakcii na smrtiaci zásah Teheránu voči protivládnym protestom. Pod akými vlajkami sa tankery plavili ani akej národnosti boli členovia posádok, nie je zatiaľ jasné.
„Na palube oboch plavidiel sa našlo viac ako jeden milión litrov pašovaného paliva,“ uviedla agentúra Tasním a dodala, že celkovo „15 zahraničných členov posádky bolo odovzdaných justičným orgánom“.
Podľa agentúry gardy zadržali plavidlá v blízkosti iránskeho ostrova Fársí v Perzskom zálive. Tankery sa podľa nej „niekoľko mesiacov podieľali na pašeráckych aktivitách a po monitorovaní, sledovaní a spravodajských operáciách ich identifikovali a zadržali námorné sily Islamských revolučných gárd“.
Iránske sily pravidelne zasahujú proti tankerom, ktoré Teherán obviňuje z účasti na nelegálnom obchode v Perzskom zálive a v Hormuzskom prielive. Tie sú kľúčovými miestami pre globálne dodávky ropy a skvapalneného zemného plynu.
Maloobchodné ceny palív v Iráne patria medzi najnižšie na svete, čo robí pašovanie paliva do iných krajín mimoriadne výnosným.
