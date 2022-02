TASR a AFP upozorňujú na hoax

Bratislava 14. februára (TASR) - Viac ako 20.000 používateľov Facebooku zdieľalo príspevok s videom, ktoré zachytáva konvoj traktorov a nákladných áut v nemeckom meste Schwerin. Autor tohto príspevku naznačoval, že konvoj bol protestom proti povinnému očkovaniu proti ochoreniu Covid-19 podobne ako tzv. Konvoj slobody (Freedom Convoy) v Kanade. To však nie je pravda. Na záberoch sú v skutočnosti nemeckí poľnohospodári, ktorí protestujú proti novým nariadeniam o používaní chemických hnojív. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



"Teraz 28.01.2022 to začalo aj v Európe. Nemecko-Schwerin," píše autor príspevku. Profil autora pritom obsahuje množstvo antivakcinačných príspevkov a správ o tohtoročných protestoch kamionistov v Kanade. V komentári pod videom naznačuje, že konvoj vo Schwerine má byť súčasťou európskeho "Konvoja slobody".



Na konci videa je však vidieť plagát s nápisom "Zeigt [Herz] für uns Bauern", čo v preklade znamená "Ukážte nám farmárom srdce". Pre ďalšie overenie použila agentúra AFP vo vyhľadávači kľúčové slová Schwerin a protest s dátumom 28. január 2022. Zakrátko objavila niekoľko odkazov v regionálnych i celoštátnych nemeckých médiách so správami o proteste poľnohospodárov. Tí totiž nesúhlasia s novou reguláciou pre obmedzovanie používania umelých hnojív, ktorá bola prijatá v reakcii na zvýšenú prítomnosť dusičnanov v podzemnej vode.



Správy o proteste je možné nájsť aj na facebookovej stránke Združenia farmárov Meklenbursko - Predpomoransko (Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern) a tiež na iných lokálnych stránkach. Na fotografiách z protestu sú slogany, ktoré nemajú nič spoločné s ochorením Covid-19, alebo očkovaním. Na niektorých z nich sa píše: "Keine Salat ohne Nitrat" (Žiadny šalát bez dusičnanov), alebo "Ist der Bauer erst ruiniert, wird das Essen importiert!" (Keď je farmár zničený, potraviny sa budú dovážať!). Nikde sa neobjavujú slová Covid-19 či očkovanie.