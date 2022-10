TASR a AFP upozorňujú na hoax

Rím/Paríž 6. októbra (TASR) - Počas tohtoročných parlamentných volieb v Taliansku, v ktorých zvíťazila krajne pravicová strana Bratia Talianska (FdI), sa na sociálnych sieťach začalo šíriť video. To zobrazovalo demonštráciu, počas ktorej neofašistická skupina zložila z budovy v Ríme vlajku Európskej únie (EÚ) a nahradila ju talianskou. Táto udalosť sa síce skutočne odohrala, ale v roku 2013. Video tak bolo účelovo vytrhnuté z kontextu a netýka sa volieb, ktoré sa konali v septembri 2022. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



Tí, ktorí zdieľali toto video, pripájali k facebookovým príspevkom vyjadrenie predsedníčky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej. Tá 22. septembra 2022 vyhlásila, že "EÚ má nástroje na to, ako s Talianskom rokovať v prípade, že by sa vydalo zložitým smerom", teda keby v krajine voľby vyhrala krajná pravica. Medzi príspevkami sa objavili aj vyjadrenia, že sa predsedníčka EK vyhráža a Taliani strhávajú vlajku EÚ z budovy v Ríme.



Pomocou spätného vyhľadávania videí sa agentúre AFP na YouTube podarilo nájsť videá, ktoré sa objavili na Facebooku v septembri 2022. Videá však pochádzajú z 15. a 19. decembra 2013. Zverejnila ich neofašistická skupina CasaPound pôsobiaca v Taliansku od roku 2003, ktorá demonštráciu zorganizovala 14. decembra 2013.



Video uverejnené 15. decembra 2013 bolo použité aj v článku francúzskeho spravodajstva France Info, pojednávajúceho o tejto skupine. O demonštrácii zo 14. decembra 2013 vo videu informovala aj agentúra Reuters, ktorá akciu pripísala organizácii CasaPound.



Ide teda skutočne o akciu, ktorá sa odohrala pred budovou Zastúpenia Európskej komisie v Ríme, ale v roku 2013, a nie po vyhlásení Ursuly von der Leyenovej, ktorá v tom čase ešte ani nestála na čele EK.



Neofašistická skupina CasaPound je v Taliansku známa obsadzovaním budov v Ríme. Vyhľadávanie pomocou kľúčových slov v taliančine však neprinieslo nijaké výsledky o akejkoľvek akcii zorganizovanej v poslednom čase hnutím CasaPound v Ríme. Posledná zmienka o demonštrácii tohto zoskupenia pochádza z mája 2022.