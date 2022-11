TASR a AFP upozorňujú na hoax

Bratislava 30. novembra (TASR) - Na sociálnych sieťach sa krátko po návšteve ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v oslobodenom Chersone začalo šíriť video, podľa ktorého obyvatelia mesta na prezidenta pokrikovali a nadávali mu. Ide však o zmanipulované video, v ktorom bola k autentickým záberom doplnená zvuková stopa z oveľa staršieho videa. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



Ukrajinský prezident prišiel do Chersonu 14. novembra 2022 a o jeho návšteve informovali okrem agentúry AFP aj iné média ako napríklad BBC či Washington Post. V reportážach obyvatelia oslobodeného mesta prezidenta vítajú, objímajú ukrajinských vojakov a oslavujú v uliciach mesta.



Zakrátko sa však na sociálnych sieťach začalo šíriť zmanipulované video, ktoré vytvára dojem, akoby ľudia na Zelenského nepriateľsky kričali a nadávali mu. Deväťsekundový nekvalitný záznam zachytáva skupinu ľudí na balkóne za prezidentom, pričom v pozadí počuť hlas, ktorý mu po rusky nadáva.



Podľa médií aj prezidentovej oficiálnej stránky sa ukrajinský prezident 14. novembra 2022 zúčastnil na slávnostnom vztýčení ukrajinskej vlajky na námestí v centre Chersonu a zaspieval s vojakmi a obyvateľmi mesta štátnu hymnu. Podľa budov na záberoch agentúra AFP určila, že ceremónia sa odohrala na Námestí slobody.



Potvrdzuje to aj snímka z Washington Post, na ktorej stojí prezident pred hlavnou budovou Chersonskej oblastnej štátnej správy na Námestí slobody. Za ním je štvorposchodová budova, s optikou na prízemí a na streche je logo banky Nadra.



Na začiatku videoreportáže BBC je podľa AFP vidieť rodinu na balkóne na prvom poschodí budovy, ako prezidentovi radostne máva. Vidno to aj pri porovnaní záberov z BBC a zmanipulovaného videa.



Pôvodné krátke video, na ktorom vidieť, ako Zelenskyj rodine máva naspäť, sa objavilo v zmanipulovanej podobe na sociálnych sieťach. Zvuková stopa pôvodného videa sa líši od zmanipulovanej verzie.



Pri hľadaní pôvodnej zvukovej stopy použitej v zmanipulovanom videu zadala AFP do vyhľadávača na kanáli YouTube odpočuté ruské vulgarizmy. Našla dve verzie videa z roku 2013, v ktorých počuť rovnaké nadávky ako v zmanipulovanom videu s ukrajinským prezidentom. Video s vulgarizmami hľadala aj prostredníctvom vyhľadávača Yandex a našla ešte staršiu verziu z roku 2008 s názvom "Zlá babka".