TASR a AFP upozorňujú na hoax

Davos/Bratislava 23. januára (TASR) - Od začiatku januára 2023 sa šírili nepravdivé články a video, podľa ktorých Svetové ekonomické fórum (WEF) a jeho zakladateľ Klaus Schwab chce, aby svet legalizoval či aspoň dekriminalizoval pedofíliu. Uvádza sa aj to, že Francúzsko už sexuálne vzťahy s deťmi dekriminalizovalo. O tom, že by fórum pretláčalo podobnú agendu neexistujú žiadne dôkazy a ani Francúzsko pedofíliu nedekriminalizovalo. Naopak prijalo zákony, ktoré posilnili legislatívu trestajúcu sexuálne zneužívanie. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



Pôvodný nepravdivý článok, ktorý prevzali ďalšie portály, bol publikovaný 3. januára 2023 na portáli NewsPunch. Niektoré príspevky obsahujú aj video, v ktorom muž po anglicky opakuje nepravdivé tvrdenia. Článok a ani jeho kópie podľa agentúry AFP neposkytujú žiadne dôkazy o obvineniach voči WEF. AFP nenašla žiadny dokument ani svedectvá ľudí, ktorí by takéto tvrdenia potvrdzovali.



V článku sa uvádza, že na fóre v Davose bola údajne prezentovaná výskumná správa na túto tému. Keďže článok uverejnili začiatkom januára 2023, môže sa vzťahovať len na fórum z mája 2022. Tohtoročné WEF sa totiž konalo od 16. do 20. januára 2023.



AFP nenašla žiadnu stopu po výskumnej správe na túto tému, ktorá by bola prezentovaná v roku 2022. Ani vyhľadávanie cez Google neviedlo k správe, ktorá by zodpovedala tvrdeniam v článku. Tie poprel aj hovorca WEF, ktorý pre AFP uviedol, že WEF nikdy nevydalo takéto vyhlásenie.



NewsPunch pripisuje Klausovi Schwabovi, zakladateľovi WEF, aj citát, podľa ktorého je "pedofília darom prírody ľudstvu". Hovorca WEF povedal, že tento výrok je úplne vymyslený. Ani AFP nenašla žiadnu stopu po takomto citáte. Hovorca ďalej dodal, že fórum k téme pedofílie nezaujalo žiadne stanovisko.



V nepravdivom videu, na ktorom muž opakuje tvrdenie o pedofílii, je zasa fotografia z fóra konajúceho sa v roku 2022. Reverzné vyhľadávanie obrázkov ukázalo, že fotografia uverejnili na webovej stránke WEF 25. mája 2022 a pochádza z panelovej diskusie o životnom prostredí. V texte nie je žiadna zmienka o pedofílii a na videozázname z tlačovej konferencie sa o tejto téme nezmienil žiadny z účastníkov panelovej diskusie.



Titulný obrázok videa obsahuje aj prvok, ktorý vyzerá ako snímka tweetu zverejneného na twitterovom účte WEF. Snímky tweetov sa však dajú ľahko sfalšovať a neexistuje žiaden dôkaz o tom, že by WEF niekedy zverejnilo správu kritizujúcu zákony proti pedofílii. Na twitterovom účte WEF sa žiadny podobný príspevok nenachádza. Ani archív účtu dostupný na stránke Wayback Machine nezachytil takýto tweet.



Nepravdivé je aj tvrdenie, podľa ktorého federálny zákon vo Francúzsku nemá žiadnu zákonnú vekovú hranicu súhlasu a dospelí, ktorí majú sex s deťmi v akomkoľvek veku, nebudú stíhaní za znásilnenie, ak detská obeť nebude schopná preukázať násilie, hrozbu či nátlak.



Francúzsko však nie je federáciou a navyše v roku 2021 prijalo zákon, ktorý stanovuje, že žiadna dospelá osoba sa nemôže spoliehať na sexuálny súhlas dieťaťa, ak je mladšie ako 15 rokov, alebo ak je mladšie ako 18 rokov v prípade incestu.