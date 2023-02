TASR a AFP upozorňujú na hoax

Praha/Bratislava 1. februára (TASR) — Len niekoľko hodín po zvolení Petra Pavla za českého prezidenta 28. januára 2023 sa na sociálnych sieťach objavil falošný článok, podľa ktorého mal na svojej prvej tlačovej konferencii oznámiť opätovné zavedenie povinnej vojenskej služby. Záznam z tejto konferencie však ukazuje, že Pavel nič také nepovedal. To, že ide o podvrh, potvrdil aj spravodajský server Novinky.cz, ktorého logo sa v zmanipulovanom príspevku objavilo. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



Agentúra AFP si vypočula Pavlov prejav po vyhlásení výsledkov volieb, celý záznam následnej tlačovej konferencie, ako aj rozhovor s Českou televíziou z toho istého večera. Ani pri jednej príležitosti sa novozvolený prezident nezmienil o možnosti opätovného zavedenia základnej vojenskej služby.



Falošný článok využil aj dizajn webovej stránky spravodajského servera Novinky.cz. Príspevky na sociálnych sieťach obsahovali len obrázok, nie funkčný link či odkaz, keďže článok s takýmto znením na webovej stránke servera Novinky.cz nie je možné dohľadať.



Vladimír Dušánek, šéfredaktor servera Novinky.cz, pre AFP potvrdil, že ide o podvrh. Samotný spravodajský server uverejnil článok, v ktorom dezinformáciu vyvracia. "V povolebnej vlne podvodníci zneužívajú dizajn spravodajského portálu Novinky.cz a opäť strašia ľudí," uviedol server.



Takéto príspevky sú podľa AFP súčasťou dlhodobej dezinformačnej kampane, ktorej cieľom je presvedčiť čitateľov, že Pavel chce zatiahnuť Českú republiku do vojny, vyhlásiť všeobecnú mobilizáciu alebo znovu zaviesť základnú vojenskú službu.



Skutočnosť, že dezinformačné príspevky na sociálnych sieťach obsahovali len snímku obrazovky, a nie funkčný odkaz na webovú stránku Novinky.cz, naznačuje, že hoax bol pravdepodobne vytvorený manipuláciou so zdrojovým kódom skutočného článku v internetovom prehliadači.