TASR a AFP upozorňujú na hoax

Washington/Bratislava 1. júna (TASR) - Stovky užívateľov Facebooku zdieľali príspevok, podľa ktorého americký generál Christopher Cavoli pred výborom amerického Kongresu povedal, že Rusko vyhráva na Ukrajine. Nie je to pravda, generál uviedol, že Rusko bude pre americkú a európsku bezpečnosť aj naďalej predstavovať akútnu hrozbu a že veľká časť ruskej armády nebola vojnou na Ukrajine zasiahnutá. Zároveň však spomenul aj úspech ukrajinskej obrany proti ruskej invázii. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



"Rusko víťazí na Ukrajine a väčšina ruských ozbrojených síl je neporušená. Oznámil to generál Christopher Cavoli, šéf európskeho a afrického velenia USA," píše sa v jednom zo zavádzajúcich facebookových príspevkov z 3. mája 2023. Video v týchto zavádzajúcich príspevkoch obsahuje úryvok odpovede Cavoliho na otázku kongresmana Joea Courtneyho o operáciách ruských ponoriek v Atlantiku.



Odpoveď Cavoliho v zázname na YouTube začína v čase 50:19 a znie: "Predovšetkým by som si dovolil zdôrazniť vašu poznámku o špecifickosti degradácie ruských síl. Veľká časť ruskej armády nebola týmto konfliktom negatívne zasiahnutá. K tej patria aj podmorské sily. Nemôžem sa verejne vyjadrovať o podmorských bojoch a našom úsilí v tomto ohľade, ale môžem povedať, že Rusi sú aktívnejší, než sme ich videli za posledné roky. Ich hliadky po celom Atlantiku sú po väčšinu času na vysokej úrovni, na vyššej úrovni, než sme videli za posledné roky a to aj napriek všetkému úsiliu, ktoré Rusko vynakladá na Ukrajine."



Na inom mieste svojej výpovede sa americký generál podľa agentúry AFP vyjadril pozitívne o vojenských operáciách Ukrajiny. Pred Kongresom uviedol, že americké dodávky zbraní, munície, vybavenia a zásob umožnili Ukrajine zastaviť ruskú inváziu. "Materiálna podpora a výcvik, ktoré poskytlo viac ako 50 medzinárodných darcov, boli obrovské a zásadné pre úspech ukrajinskej armády," povedal Cavoli.



V súvislosti s očakávanou ofenzívou Kyjeva povedal, že Ukrajinci sa nachádzajú v dobrej pozícii. Napriek niektorým slabinám má podľa neho Ukrajina dobré vyhliadky na úspešnú ofenzívu.