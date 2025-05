TASS: Ďalšie rokovania Ruska a Ukrajiny určite nebudú vo Vatikáne

Moskva 25. mája (TASR) - Druhé kolo priamych rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou sa s najväčšou pravdepodobnosťou uskutoční opäť v tureckom Istanbule. Pre ruskú agentúru TASS to v nedeľu povedal nemenovaný zdroj s tým, že najpravdepodobnejším miestom na ďalšie stretnutie je v tejto chvíli práve Istanbul. Vatikán sa podľa neho platformou mierových rozhovorov určite nestane, a to z viacerých, bližšie nešpecifikovaných dôvodov, píše TASR.



Americký denník The Wall Street Journal tento týždeň s odvolaním sa na svoje zdroje informoval, že nové kolo rozhovorov medzi Moskvou a Kyjevom by sa mohlo konať v polovici júna vo Vatikáne. Túto možnosť však v piatok spochybnil ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.



„Pre pravoslávne štáty by bolo trochu nevhodné diskutovať na katolíckej pôde o otázkach týkajúcich sa odstránenia hlavných príčin (konfliktu),“ povedal Lavrov.



"Vatikán sa určite nestane miestom stretnutia z viacerých dôvodov vrátane logistických. Istanbul je v súčasnosti najpravdepodobnejšou možnosťou. Podrobnosti budú oznámené čoskoro," citovala TASS nemenovaného predstaviteľa.



Myšlienku mierových rokovaní vo Vatikáne pritom predtým po telefonáte s ruským prezidentom Vladimirom Putinom navrhol aj šéf Bieleho domu Donald Trump.



Kremeľ v piatok uviedol, že o tom, kde sa bude konať ďalšie kolo rusko-ukrajinských rozhovorov, musia rozhodnúť obe strany, čo sa zatiaľ nestalo.



Moskva a Kyjev v nedeľu dokončili výmenu tisíc za tisíc vojnových zajatcov v súlade s dohodou, ktorá vzišla z ich prvých priamych rozhovorov po viac ako troch rokoch vojny. Tie sa konali 16. mája v Istanbule. Rusko podľa vyhlásenia svojho ministerstva obrany očakáva, že táto výmena vytvorí priaznivú atmosféru pre diskusiu o urovnaní konfliktu na Ukrajine.