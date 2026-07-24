< sekcia Zahraničie
TASS: Delegácia amerických kongresmanov navštívi Rusko
Delegácia ruskej Štátnej dumy sa 26. a 27. marca stretla vo Washingtone so svojimi americkými náprotivkami.
Autor TASR
Washington 24. júla (TASR) - Delegácia amerických kongresmanov navštívi túto jeseň alebo zimu Rusko a cieľom ich cesty budú rokovania o otázkach obchodu, mieru a obnovy vzťahov. Pre ruskú tlačovú agentúru TASS to uviedla americká republikánska kongresmanka Anna Paulina Lunová, píše TASR.
„Túto jeseň/zimu príde skupina. Z bezpečnostných dôvodov nemôžem uviesť konkrétne dátumy, ale určite je v pláne nejaká cesta. Budeme tam,“ uviedla Lunová pre TASS. „Mier, obchod a úprimne, len obnovenie vzťahov,“ odpovedala na otázku, čo by malo byť témou rokovaní.
Delegácia ruskej Štátnej dumy sa 26. a 27. marca stretla vo Washingtone so svojimi americkými náprotivkami. Podľa agentúry TASS sa tak po rokoch v podstate obnovil rusko-americký medziparlamentný dialóg. Návšteva sa uskutočnila práve na pozvanie Lunovej.
Ruská delegácia, ktorá sa okrem kongresmanov stretla aj s predstaviteľmi administratívy prezidenta Donalda Trumpa, sa skladala z piatich ľudí. Poslanec Viačeslav Nikonov návštevu označil za historickú.
„Túto jeseň/zimu príde skupina. Z bezpečnostných dôvodov nemôžem uviesť konkrétne dátumy, ale určite je v pláne nejaká cesta. Budeme tam,“ uviedla Lunová pre TASS. „Mier, obchod a úprimne, len obnovenie vzťahov,“ odpovedala na otázku, čo by malo byť témou rokovaní.
Delegácia ruskej Štátnej dumy sa 26. a 27. marca stretla vo Washingtone so svojimi americkými náprotivkami. Podľa agentúry TASS sa tak po rokoch v podstate obnovil rusko-americký medziparlamentný dialóg. Návšteva sa uskutočnila práve na pozvanie Lunovej.
Ruská delegácia, ktorá sa okrem kongresmanov stretla aj s predstaviteľmi administratívy prezidenta Donalda Trumpa, sa skladala z piatich ľudí. Poslanec Viačeslav Nikonov návštevu označil za historickú.