TASS: Pavel chcel rokovať s Ruskom, neskôr ho označil za veľkú hrozbu

Moskva/Praha 28. januára (TASR) - Sobotňajšie zvolenie nového českého prezidenta Petra Pavla si ruská štátna agentúra TASS všíma s tým, že po nástupe do funkcie predsedu Vojenského výboru NATO v roku 2015 sa pokúsil nadviazať dialóg medzi Alianciou a Ruskom, čo sa mu však nepodarilo. Neskôr Pavel vyhlásil, že konanie Ruska predstavuje väčšiu hrozbu než Islamský štát. Článok v ruskej agentúre zmonitorovala TASR.



Pavla označuje ruská štátna agentúra za liberálneho a proeurópskeho politika, ktorý považuje členstvo v NATO za nevyhnutné a prospešné pre svoju krajinu. Od začiatku ruskej takzvanej špeciálnej vojenskej operácie vlani vo februári Pavel podporuje Ukrajinu a dúfa vo "víťazstvo zdravého rozumu" v Rusku.



"Musíme byť pripravení s ním (Ruskom) viesť rokovania, no s dôrazom na rešpektovanie suverenity iných krajín," napísala ruská agentúra, citujúc Pavlovo vyjadrenie pre český web iDNES.cz.



Agentúra TASS priniesla o Pavlovi pomerne obšírny článok, kde uvádza aj to, že sa narodil vo vojenskej rodine, a vymenúva, na akých vojenských školách študoval. Ovláda viacero jazykov vrátane ruštiny. TASS pripomína, že Pavlovi odporcovia poukazujú na jeho členstvo v Komunistickej strane Československa pred Nežnou revolúciou. Uvádza tiež jeho vysvetlenie, že vojenská kariéra bola vtedy bez straníckej knižky nemysliteľná.