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TASS: Putin a Trump budú rokovať o Ukrajine na stretnutí v Číne

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Na archívnej snímke z piatka 15. augusta 2025 americký prezident Donald Trump (vpravo) si podáva ruku s ruským prezidentom Vladimirom Putinom počas ich spoločnej tlačovej konferencie v rámci ich stretnutia na vojenskej leteckej základni Elmendorf-Richardson v Anchorage na Aljaške. Foto: TASR/AP

Poradca Kremľa Dmitrij Ušakov to uviedol s tým, že prezidenti budú pokračovať v rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine.

Autor TASR
Moskva 12. novembra (TASR) - Rusko vo štvrtok oznámilo, že prezident Vladimir Putin sa plánuje stretnúť so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom na okraj nadchádzajúceho summitu Ázijsko-tichomorského hospodárskeho spoločenstva (APEC) v čínskom Šen-čene. Poradca Kremľa Dmitrij Ušakov to uviedol s tým, že prezidenti budú pokračovať v rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine. Informovala o tom agentúra TASS.

Prezident Donald Trump venuje riešeniu tejto úlohy osobnú pozornosť,“ poznamenal podľa štátnej agentúry Ušakov v súvislosti so snahou urovnať rusko-ukrajinsky konflikt. Bilaterálna schôdzka medzi Trumpom a Putin je podľa neho naplánovaná.

Vo štvrtok rokovali s Putinom v Moskve Trumpovi osobitní vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner. Obaja následne odcestovali do do Dublinu, kde sa stretnú s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ten sa v írskom hlavnom meste zúčastňuje na 9. summite Európskeho politického spoločenstva (EPC).

Ušakov tiež povedal, že Rusko, USA a Čína momentálne pripravujú program možného summitu ich prezidentov. Putin a Trump by sa mohli stretnúť so Si Ťin-pchingom v rámci summitu APEC, ktorý sa uskutoční 18. a 19. novembra v Šen-čene. Trump už skôr avizoval bilaterálne stretnutie so Sim.
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