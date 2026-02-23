< sekcia Zahraničie
TASS: Rokovania o prímerí vo vojne na Ukrajine môžu byť vo štvrtok
Autor TASR
Moskva 23. februára (TASR) — Trojstranné rokovania o prímerí medzi Ukrajinou, Ruskom a Spojenými štátmi by mohli pokračovať štvrtým kolom vo štvrtok (26. 2.) v Ženeve. Informovala o tom v nedeľu ruská tlačová agentúra TASS s odvolaním sa na nemenovaný zdroj v Moskve, píše TASR. Tento termín podľa agentúry DPA zatiaľ nepotvrdil Kyjev ani Washington.
Po dvoch stretnutiach v Abú Zabí, v januári a začiatkom februára, sa vyjednávacie tímy všetkých troch krajín stretli 17. a 18. februára v Ženeve. Vedúci ruskej delegácie Vladimir Medinskij následne označil rokovania za „ťažké, ale vecné“. Zároveň dodal, že nové stretnutie o riešení situácie na Ukrajine sa uskutoční čoskoro.
Dohoda o ukončení vojny je zatiaľ v nedohľadne, lebo Rusko tvrdí, že jeho požiadavky nie sú splnené. Moskva požaduje, aby Kyjev stiahol svoje jednotky z tých častí Donbasu, ktoré zostávajú pod ukrajinskou kontrolou, čo prezident Volodymyr Zelenskyj kategoricky odmieta, konštatuje DPA. Podľa ukrajinskej hlavy štátu je vylúčené, že by obyvateľstvo súhlasilo s odstúpením územia, aj keby sa o tom hlasovalo v referende.
Zelenskyj ešte vo štvrtok uviedol, že ďalšie kolo rokovaní o prímerí vo vojne s Ruskom sa znovu uskutoční vo Švajčiarsku. Zároveň zdôraznil, že zapojenie Európy do rozhovorov je kľúčové, zatiaľ čo Rusko to odmieta. „Znovu zdôrazňujem, že podľa môjho názoru potrebujeme aj zástupcov Európy,“ tvrdil Zelenskyj.
Ozrejmil, že napriek chýbajúcej dôvere voči ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi má záujem o osobné stretnutie s cieľom rýchlo ukončiť konflikt.
