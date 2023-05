Tata postaví továreň na batérie v Británii,nie v Španielsku,tvrdí BBC

Londýn 24. mája (TASR) - Indická spoločnosť Tata Motors, vlastník britskej automobilky Jaguar Land Rover, postaví obriu továreň na batérie v Británii, a nie v Španielsku. Oznámila to v stredu rozhlasová a televízna stanica BBC bez uvedenia zdrojov s tým, že v závode nájde prácu až 9000 ľudí. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



BBC s odvolaním sa na zdroje oboznámené so záležitosťou dodala, že šéf Tata Motors má na budúci týždeň priletieť do Británie, aby dokončil dohodu a stretol sa s premiérom Rishim Sunakom. Továreň má stáť v Somersete, uviedli zdroje.



Britská vláda zatiaľ neodpovedala na žiadosť o komentár.



Noviny Financial Times začiatkom tohto roka informovali, že Tata požiadala Londýn o 500 miliónov libier (574,76 milióna eur) na pomoc pri výstavbe závodu v Somersete.



Rozhodnutie indickej spoločnosti podporí britský automobilový priemysel po tom, ako niektorí výrobcovia automobilov vrátane koncernov Stellantis a Ford varovali, že nové obchodné pravidlá po brexite o pôvode komponentov, ktoré počítajú so zavedením ciel, môžu ohroziť ich výrobu.



Rozhodnutie postaviť novú továreň v Británii bude tiež veľkým víťazstvom pre premiéra Sunaka, ktorý je pod tlakom výrobcov, aby krajinu zatraktívnil.



Británia zaostáva v globálnych pretekoch o vybudovanie kapacity pre výrobu batérií pre elektrické vozidlá (EV), čo ohrozuje budúcnosť automobilového sektora.