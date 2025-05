Tateho obvinili zo znásilnenia a ďalších trestných činov aj v Británii

Londýn 28. mája (TASR) - Kontroverzný influencer Andrew Tate a jeho mladší brat Tristan boli v Británii obvinení zo znásilnenia a ďalších trestných činov. Oznámila to v stredu britská kráľovská prokuratúra, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Andrew Tate (38) je v Británii obvinený v desiatich bodoch v prípade troch žien. Obvinenia zahŕňajú znásilnenie, ublíženie na zdraví, obchodovanie s ľuďmi a kupliarstvo. Obvinenia voči jeho mladšiemu bratovi Tristanovi Tateovi (36) sa týkajú prípadu jednej ženy a zahŕňajú znásilnenie, obchodovanie s ľuďmi a ublíženie na zdraví.



Bratov Tateovcov, ktorí majú dvojaké americko-britské občianstvo, zatkli v decembri 2022 na predmestí Bukurešti v rámci vyšetrovania podozrení z obchodovania s ľuďmi a znásilnenia. V júni 2023 tam boli spolu s dvojicou Rumuniek obvinení zo znásilnenia, obchodovania s deťmi a prania špinavých peňazí. Tateovcovi všetky obvinenia popierajú.



Od decembra 2023 mali bratia zákaz opustiť územie Rumunska. Vo februári však tamojšia prokuratúra vyhovela ich žiadosti a umožnila im nakrátko vycestovať do Spojených štátov.



Britská kráľovská prokuratúra priblížila, že na Tateovcov bol vlani v Anglicku vydaný európsky zatykač, v dôsledku ktorého následne rumunský súd nariadil ich vydanie do Spojeného kráľovstva, uvádza portál televízie Sky News. Vydať ich však bude možné až po tom, ako sa s nimi skončí proces v Rumunsku, približuje AP.



Súčasné miesto pobytu bratov nie je bezprostredne známe. Pred týždňom ich odfotografovali pred policajnou stanicou v rumunskom meste Voluntari, na ktorej sa musia pravidelne hlásiť.



Andrew Tate žije v Rumunsku od roku 2017. Na sociálnych sieťach propaguje luxusný životný štýl a má milióny sledovateľov. Pre údajné mizogýnne a nenávistné prejavy mu však viaceré platformy zakázali prístup.