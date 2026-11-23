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Tatiana Kimová po uvalení sankcií EÚ už nevedie spoločnosť Wildberries
Od 19. novembra ju na čele spoločnosti s obratom viac ako šesť biliónov rubľov (asi 67,1 milióna eur) nahradil Alexej Kulikov.
Autor TASR
Moskva 23. novembra (TASR) - Najbohatšia žena Ruska Tatiana Kimová odstúpila z funkcie generálnej riaditeľky internetového trhoviska Wildberries. Vyplýva to z Jednotného štátneho registra právnických osôb (USRLE) Ruskej Federácie, píše TASR podľa portálu Vedomosti. Od 19. novembra ju na čele spoločnosti s obratom viac ako šesť biliónov rubľov (asi 67,1 milióna eur) nahradil Alexej Kulikov, ktorý pôsobí aj ako generálny riaditeľ reklamnej agentúry Digico a spoločnosti VB Engineering.
EÚ 16. novembra zaradila zakladateľku Wildberries na sankčný zoznam, pretože trhovisko pomáha zásobovať ruskú armádu, predáva vojenský tovar a tovar s dvojakým použitím. Nadviazalo tiež partnerstvo so štátnou VTB Bank, ktorá bola sankciovaná už predtým.
Kimová (v tom čase Bakaľčuková) založila s manželom spoločnosť Wildberries v roku 2004 počas materskej dovolenky. Malý internetový obchod s oblečením z európskych katalógov fungoval priamo v ich byte. Firma sa postupne rozrástla na najväčšie ruské e-commerce trhovisko (móda, elektronika, kozmetika, domácnosť atď.) s desiatkami tisíc výdajných miest.
V roku 2024 sa Wildberries zlúčila s reklamnou spoločnosťou Russ Group (vznikla skupina RWB). Túto transakciu podľa viacerých zdrojov osobne odobril Vladimir Putin. Cieľom bolo vytvoriť veľkú digitálnu a platobnú sieť (čiastočne ako alternatívu k SWIFT).
V lete 2026 ukrajinské drony v rámci tzv. kinetických sankcií zaútočili prakticky na všetky hlavné logistické centrá Wildberries. Trhovisko utrpelo straty niekoľkých miliárd dolárov a čistý majetok podnikateľky sa podľa Forbesu znížil zo sedem na päť miliárd dolárov. Napriek tomu zostáva najbohatšou ženou v Rusku.
EÚ 16. novembra zaradila zakladateľku Wildberries na sankčný zoznam, pretože trhovisko pomáha zásobovať ruskú armádu, predáva vojenský tovar a tovar s dvojakým použitím. Nadviazalo tiež partnerstvo so štátnou VTB Bank, ktorá bola sankciovaná už predtým.
Kimová (v tom čase Bakaľčuková) založila s manželom spoločnosť Wildberries v roku 2004 počas materskej dovolenky. Malý internetový obchod s oblečením z európskych katalógov fungoval priamo v ich byte. Firma sa postupne rozrástla na najväčšie ruské e-commerce trhovisko (móda, elektronika, kozmetika, domácnosť atď.) s desiatkami tisíc výdajných miest.
V roku 2024 sa Wildberries zlúčila s reklamnou spoločnosťou Russ Group (vznikla skupina RWB). Túto transakciu podľa viacerých zdrojov osobne odobril Vladimir Putin. Cieľom bolo vytvoriť veľkú digitálnu a platobnú sieť (čiastočne ako alternatívu k SWIFT).
V lete 2026 ukrajinské drony v rámci tzv. kinetických sankcií zaútočili prakticky na všetky hlavné logistické centrá Wildberries. Trhovisko utrpelo straty niekoľkých miliárd dolárov a čistý majetok podnikateľky sa podľa Forbesu znížil zo sedem na päť miliárd dolárov. Napriek tomu zostáva najbohatšou ženou v Rusku.