Taubiraová vyhrala francúzske primárky, ľavicu však nezjednotila

Paríž 31. januára (TASR) - Bývalá francúzska ministerka spravodlivosti Christiane Taubiraová v nedeľu vyhrala tzv. ľudové primárky, z ktorých mal vzísť spoločný kandidát francúzskej ľavice pre aprílové prezidentské voľby.



Ako však v pondelok poznamenala agentúra AFP, krajne ľavicový politik Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot zo strany zelených a socialistka Anne Hidalgová ešte pred hlasovaním oznámili, že jeho výsledkami sa nebudú cítiť viazaní a budú pokračovať vo svojej predvolebnej kampani.



Denník Le Figaro dodal, že organizátori - v snahe dosiahnuť spojenie ľavice - zaradili siedmich kandidátov primárok na hlasovaciu listinu bez toho, aby to s nimi konzultovali.



Mélenchon skončil v hlasovaní na druhom mieste, Jadot bol druhý a primátorka Paríža Hidalgová piata, za europoslancom Pierrom Larrouturouom. Ďalšie miesta obsadili Anna Agueb-Porterieová a Charlotte Marchandiseová.



Do hlasovania, ktoré sa konalo od štvrtka do nedele, sa zapojilo viac ako 392.000 ľudí.



Po zverejnení jeho výsledkov Taubiraová podpísala "zmluvu", ktorou sa zaviazala k podpore projektu sociálnej spravodlivosti, ekológie a demokratickej obnovy.



Ide o súbor desiatich kľúčových politických požiadaviek ľavicových a ekologických strán, na ktorých sa dohodli vlani v apríli.



Výmenou za podporu tohto projektu dostane Taubiraová k dispozícii pre svoju predvolebnú kampaň asi 5000 dobrovoľníkov a pomoc zo strany organizátorov primárok.



Prvé kolo prezidentských volieb vo Francúzsku sa uskutoční 10. apríla. Ich favoritom je súčasný prezident Emmanuel Macron, ktorý však svoju kandidatúru zatiaľ oficiálne neoznámil.



Harmonogram predvolebnej kampane umožňuje uchádzačom predkladať kandidatúru do začiatku marca. Svoju kampaň už spustilo viac ako 40 kandidátov.