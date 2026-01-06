< sekcia Zahraničie
Taylor Swift nečakane pomohla vypredať víno zo Sancerre
Vo vinárskej oblastí Sancerre na strednom toku Loiry sa darí sviežim bielym vínam odrody Sauvignon Blanc a červeným Pinot Noir.
Autor TASR
Paríž 6. januára (TASR) - Vinár z údolia rieky Loira nečakane pocítil vplyv fanúšikov speváčky Taylor Swift, ktorý zrejme posilní aj vzťah Spojených štátov ku Francúzsku. Fľaša vína z regiónu Sancerre z domény Terres Blanches sa totiž letmo objavila počas piatej epizódy dokumentu o speváčke „The End of an Era“ na Disney+. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Armáda fanúšikov speváčky známych ako „Swifties“ ho okamžite identifikovala ako „Taylorovej víno“. A jeho zásoby predávané za 40 dolárov za fľašu z webovej stránky amerického distribútora rýchlo zmizli. Odborníci tento jav nazývajú Swiftonomics, čiže schopnosť 36-ročnej miliardárky podporovať alebo aj ničiť značky.
„Je to dosť šialené. Nedá sa to vyčísliť,“ povedal pre agentúru AFP Laurent Saget, ktorý hospodári na Terres Blanches a speváčkinu hudbu doteraz nepoznal. Rád by ju však privítal v malom rodinnom vinárstve v dedine Bue, ktoré ročne vyprodukuje 80.000 až 120.000 fliaš vína.
Taylor Swift je známa ako fanúšička vína a často ho spomína v textoch piesní aj na svojich sociálnych sieťach. Keď sa jej v roku 2018 televízna moderátorka Ellen DeGeneresová opýtala, čo by si priniesla na večierok, bez váhania odpovedala „biele víno“ a dodala aj konkrétnu preferenciu: „Sancerre, Pinot Grigio, Sauvignon Blanc.“
Vo vinárskej oblastí Sancerre na strednom toku Loiry sa darí sviežim bielym vínam odrody Sauvignon Blanc a červeným Pinot Noir.
Približne dve tretiny tunajšieho bieleho sa vyváža, polovica z nich do Spojených štátov. Dopyt zrejme neutlmí ani 15-percentné clo, ktoré na francúzske víno uvalil americký prezident Donald Trump. Víno zo Sancerre je tam prezentované ako drahý, ale stále dostupný produkt.
Francúzsky vinársky priemysel ako celok zápasí s nadprodukciou, tvrdou medzinárodnou konkurenciou a klesajúcou domácou spotrebou. Dokonca aj v niektorých z najznámejších regiónov, ako je Bordeaux, časť pestovateľov klčuje vinič, aby mohli pestovať iné plodiny vrátane olív.
