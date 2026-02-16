< sekcia Zahraničie
Taylor Swift žiada vládu o zablokovanie ochrannej známky
Odhaduje sa, že speváčka a skladateľka má čisté imanie vysoko nad jednu miliardu dolárov, ktoré posilnila jej nedávna séria rekordných koncertných vystúpení po celom svete.
Autor TASR
New York 14. februára (TASR) - Americká popová hviezda Taylor Swift požiadala vládu USA, aby zabránila spoločnosti vyrábajúcej posteľnú bielizeň zaregistrovať si ochrannú známku Swift Home, čo by mohlo zavádzať spotrebiteľov. Jej právny tím argumentoval, že spôsob, akým spoločnosť Cathay Home použila slovo Swift vo svojej značke, sa veľmi podobá na kurzívny podpis speváčky, ktorý je chránený ochrannou známkou, informuje stanica BBC News.
Spoločnosť Cathay Home, ktorá bola založená v New Yorku, na svojej webovej stránke, uvádza, že predáva výrobky prostredníctvom veľkých maloobchodných predajcov. Žiadosť o registráciu ochrannej známky Swift Home podala pre svoju posteľnú bielizeň.
Spoločnosť Swift, zastúpená firmou TAS Rights Management LLC, podala odvolanie proti žiadosti spoločnosti Cathay Home v dokumente, ktorý v stredu zaslala Úradu pre patenty a ochranné známky USA. Značka Swift Home vytvára „falošnú asociáciu“ so speváčkou, čo môže viesť zákazníkov spoločnosti Cathay Home k presvedčeniu, že popová hviezda nejakým spôsobom podporuje jej produkty, uvádza sa vo vyhlásení spoločnosti.
Podľa jej právneho tímu bolo cieľom tejto iniciatívy využiť „dobré meno a uznanie“ Swiftovej pre značku firmy. V dokumentoch sa uvádza, že Taylor Swift vlastní federálne ochranné známky, ktoré chránia používanie jej mena a podpisu na tovaroch vrátane posteľnej bielizne, odevov a produktov súvisiacich s jej hudbou. Umelkyňa si zaregistrovala viac ako 300 ochranných známok v USA a iných jurisdikciách, čím si zabezpečila svoje meno, iniciály, názvy albumov a niektoré texty piesní.
Odhaduje sa, že speváčka a skladateľka má čisté imanie vysoko nad jednu miliardu dolárov, ktoré posilnila jej nedávna séria rekordných koncertných vystúpení po celom svete.
Spoločnosť Cathay Home, ktorá bola založená v New Yorku, na svojej webovej stránke, uvádza, že predáva výrobky prostredníctvom veľkých maloobchodných predajcov. Žiadosť o registráciu ochrannej známky Swift Home podala pre svoju posteľnú bielizeň.
Spoločnosť Swift, zastúpená firmou TAS Rights Management LLC, podala odvolanie proti žiadosti spoločnosti Cathay Home v dokumente, ktorý v stredu zaslala Úradu pre patenty a ochranné známky USA. Značka Swift Home vytvára „falošnú asociáciu“ so speváčkou, čo môže viesť zákazníkov spoločnosti Cathay Home k presvedčeniu, že popová hviezda nejakým spôsobom podporuje jej produkty, uvádza sa vo vyhlásení spoločnosti.
Podľa jej právneho tímu bolo cieľom tejto iniciatívy využiť „dobré meno a uznanie“ Swiftovej pre značku firmy. V dokumentoch sa uvádza, že Taylor Swift vlastní federálne ochranné známky, ktoré chránia používanie jej mena a podpisu na tovaroch vrátane posteľnej bielizne, odevov a produktov súvisiacich s jej hudbou. Umelkyňa si zaregistrovala viac ako 300 ochranných známok v USA a iných jurisdikciách, čím si zabezpečila svoje meno, iniciály, názvy albumov a niektoré texty piesní.
Odhaduje sa, že speváčka a skladateľka má čisté imanie vysoko nad jednu miliardu dolárov, ktoré posilnila jej nedávna séria rekordných koncertných vystúpení po celom svete.