Taylor Swiftová absolvovala posledné vystúpenie v rámci turné Eras

Taylor Swiftová vystupuje na koncerte vo Vancouveri 6. decembra 2024. Foto: TASR/AP

Toronto 9. decembra (TASR) - Americká popová speváčka Taylor Swiftová v nedeľu koncertom v kanadskom Vancouveri ukončila turné Eras, ktoré sa stalo kultúrnym fenoménom a najvýnosnejším turné v histórii. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AFP.Turné sa začalo 17. marca 2023 v americkom štáte Arizona a po rôznych mestách od Buenos Aires po Paríž a Tokio bolo nedeľňajšie vystúpenie v Kanade 149. koncertom Swiftovej. Speváčku, ktorá 13. decembra oslávi 35. narodeniny, fanúšikovia privítali na pódiu vypredaného štadióna BC Place.Swiftovej tím zatiaľ nezverejnil údaje o príjmoch z predaja vstupeniek, ale odborný časopis Pollstar odhadol túto sumu na viac ako dve miliardy dolárov. Doterajší rekord patril covidovou pandémiou prerušenému turné Eltona Johna Farewell Yellow Brick Road Tour. Počas piatich rokov a 328 koncertoch zarobilo približne 939 miliónov dolárov.Koncerty Swiftovej v každom z miest, kde vystúpila, podporili aj miestne ekonomiky. Predposlednou zastávkou na turné bolo Toronto, kde počas dvoch víkendov odohrala šesť koncertov. Podľa odhadov organizácie na podporu cestovného ruchu Destination Toronto to prinieslo do najväčšieho kanadského mesta ďalšie ekonomické aktivity v hodnote 282 miliónov kanadských dolárov (199 miliónov USD). Na jednom z torontských koncertov bol aj kanadský premiér Justin Trudeau s rodinou.Swiftová počas turné Eras pritiahla nielen pozitívnu politickú pozornosť. Krátko po septembrovej prezidentskej debate medzi Donaldom Trumpom a Kamalou Harrisovou Swiftová podporila kandidátku demokratov. Vyvolalo to na sociálnej platforme republikánskeho exprezidenta Truth Social Trumpov príspevok napísaný veľkými písmenami: "NENÁVIDÍM TAYLOR SWIFTOVÚ".Turné Eras má vynikajúce hodnotenia kritikov a recenzenti chválili Swiftovej výdrž a energiu počas koncertov, ktoré v priemere trvali necelé štyri hodiny.V lete vo Viedni však boli zrušené tri koncerty po tom, ako úrady zatkli muža v súvislosti s plánovaným islamistickým útokom. V novembri minulého roka na koncerte v brazílskom Riu de Janeiro zomrel jeden z fanúšikov na vyčerpanie z tepla.