< sekcia Zahraničie
Taylor Swift ohlásila vydanie nového albumu The Life of a Showgirl
Jej predchádzajúci album The Tortured Poets Department (2024) stanovil rekord v počte prehrávaní na internetovej platforme Spotify - 300 miliónov za jeden deň a miliarda za päť dní.
Autor TASR
New York 12. augusta (TASR) - Americká pop-hviezda Taylor Swiftová ohlásila vydanie svojho dvanásteho štúdiového albumu, ktorý bude niesť názov The Life of a Showgirl. TASR o tom informuje podľa platforiem BBC, Sky News a Guardian. Swiftová (35) je známa tým, že svojich fanúšikov o dôležitých udalostiach informuje vopred na sociálnych sieťach.
Album nemá potvrdený dátum vydania. Na webovej stránke Swiftovej sa uvádza, že bude dodaný pred 13. októbrom. Speváčka patrí medzi najpredávanejších interpretov na svete. Z jej platní sa dosiaľ predalo 200 miliónov a atakuje prvú desiatku. Jej svetové turné Eras sa stalo prvým v histórii, ktoré vynieslo vyše dve miliardy dolárov.
Jej predchádzajúci album The Tortured Poets Department (2024) stanovil rekord v počte prehrávaní na internetovej platforme Spotify - 300 miliónov za jeden deň a miliarda za päť dní.
Swiftová v máji odkúpila mastery svojich prvých šiestich albumov, čím získala prvýkrát kontrolu nad celým svojím katalógom. Speváčka podpísala zmluvu s nahrávacou spoločnosťou Big Machine v roku 2005 vo veku 15 rokov.
V roku 2019 predal šéf nahrávacej spoločnosti Scott Borchetta týchto šesť albumov hudobnému manažérovi Scooterovi Braunovi, ktorý ich následne predal súkromnej investičnej spoločnosti Shamrock Capital za údajných 300 miliónov dolárov.
Aby získala späť kontrolu nad svojím katalógom, Swiftová sa pustila do náročného projektu, v rámci ktorého nanovo nahrala všetkých šesť albumov, každý z nich premenovala na „Taylor's Version“ a pridala k nim bonusové skladby.
Album nemá potvrdený dátum vydania. Na webovej stránke Swiftovej sa uvádza, že bude dodaný pred 13. októbrom. Speváčka patrí medzi najpredávanejších interpretov na svete. Z jej platní sa dosiaľ predalo 200 miliónov a atakuje prvú desiatku. Jej svetové turné Eras sa stalo prvým v histórii, ktoré vynieslo vyše dve miliardy dolárov.
Jej predchádzajúci album The Tortured Poets Department (2024) stanovil rekord v počte prehrávaní na internetovej platforme Spotify - 300 miliónov za jeden deň a miliarda za päť dní.
Swiftová v máji odkúpila mastery svojich prvých šiestich albumov, čím získala prvýkrát kontrolu nad celým svojím katalógom. Speváčka podpísala zmluvu s nahrávacou spoločnosťou Big Machine v roku 2005 vo veku 15 rokov.
V roku 2019 predal šéf nahrávacej spoločnosti Scott Borchetta týchto šesť albumov hudobnému manažérovi Scooterovi Braunovi, ktorý ich následne predal súkromnej investičnej spoločnosti Shamrock Capital za údajných 300 miliónov dolárov.
Aby získala späť kontrolu nad svojím katalógom, Swiftová sa pustila do náročného projektu, v rámci ktorého nanovo nahrala všetkých šesť albumov, každý z nich premenovala na „Taylor's Version“ a pridala k nim bonusové skladby.