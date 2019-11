Taylor: Trump bol zaujatý snahou o vyšetrovanie Bidena na Ukrajine

Washington 14. novembra (TASR) - Chargé d'affaires USA na Ukrajine William Taylor uviedol v stredu na verejnom vypočúvaní pred výborom Snemovne reprezentantov pre tajné služby, že prezident Donald Trump sa priamo pýtal na ukrajinské vyšetrovanie voči svojmu demokratickému rivalovi Joeovi Bidenovi.



Členovi Taylorovho personálu povedal veľvyslanec USA pri Európskej únii Gordon Sondland, že Trump je zaujatý snahou o vyšetrovanie Bidena. Taylor o tom vypovedal na prvých verejných vypočúvaniach v rámci vyšetrovania, ktoré môže viesť k impeachmentu (ústavnej obžalobe) voči Trumpovi.



Chargé d'affaires USA na Ukrajine uviedol, že člen jeho personálu si vypočul telefonát, v ktorom sa Trump pýtal na "vyšetrovania" Bidena. Trump telefonoval so Sondlandom, ktorý mu údajne povedal z reštaurácie v Kyjeve, že "Ukrajinci sú pripravení pokračovať". Po tomto telefonáte sa člen Taylorovho personálu opýtal Sondlanda, čo si Trump myslí o Ukrajine. "Veľvyslanec Sondland odpovedal, že prezident Trump sa zaujíma viac o vyšetrovania Bidena," uviedol Taylor podľa spravodajského serveru BBC.



Šéf Bieleho domu sa po skončení verejných vypočutí vyjadril, že nevie "nič" o tomto telefonáte so Sondlandom. "Prvýkrát to počujem," uviedol Trump, ktorý popiera akékoľvek svoje previnenie. Podľa vlastných slov bol "príliš zaneprázdnený", aby mohol sledovať verejné vypočutia a celé vyšetrovanie označil za "honbu na čarodejnice".



Členovia opozičnej Demokratickej strany vedú vyšetrovanie Trumpovho júlového telefonátu s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, aby zistili, či sa konanie Trumpa rovná "vážnym zločinom a previneniam".



Trump podľa niektorých tvrdení požiadal ukrajinského prezidenta, aby Ukrajina začala vyšetrovať rodinu jeho možného rivala Bidena vo voľbách v roku 2020 - pritom na Zelenského robil nátlak tým, že pozastavil vojenskú pomoc Ukrajine, americkému spojencovi, ktorý čelí agresii Ruska. Demokrati tvrdia, že telefonát ukazuje, že Trump zneužil svoj úrad na nátlak na zahraničného lídra, aby mu ten politicky pomohol.



Na niekoľko hodín trvajúcich vypočúvaniach, na ktorých sa republikánski kongresmani Trumpa horlivo zastávali, vypovedal aj zástupca námestníka ministra zahraničných vecí USA George Kent. Ten podľa agentúry Reuters vyjadril názor, že USA by nemali žiadať iné krajiny, aby sa zapájali do selektívnych, s politikou spojených vyšetrovaní či stíhaní odporcov tých, čo sú pri moci.



Stredajšie prvé verejné vypočúvania v rámci vyšetrovania, či Trump robil nátlak na Ukrajinu, sa konali po niekoľkých týždňoch miestoprísažných vyhlásení za zatvorenými dverami.