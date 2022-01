Ťažiarov kryptomien v Kazachstane varovali pred výpadkami elektriny

Alma-Ata 26. januára (TASR) - Prevádzkovateľ elektrickej siete v Kazachstane - spoločnosť KEGOC - listom z 21. januára upozornil 196 organizácií zaoberajúcich sa v tejto krajine ťažbou kryptomien na možné výpadky v dodávkach elektriny. Táto situácia by mala trvať do 31. januára. Informoval o tom nezávislý denník Novaja gazeta (NG).



Podľa rebríčka Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index z augusta roku 2021 je Kazachstan na druhom mieste na svete v ťažbe bitcoinov. Podiel tejto krajiny na celosvetovej ťažbe je 18,1 percenta. Na prvom mieste sú Spojené štáty americké s 35,4 percentami.



Prezident Asociácie priemyslu blockchainu a dátových centier v Kazachstane, Alan Dordžijev v rozhovore pre NG vyjadril názor, že problémy s dodávkami elektriny väčšinou súvisia s infraštruktúrou, nie s "ťažiarmi" kryptomien. Dodal, že títo ľudia sú pre KEGOC a ministerstvo energetiky do istej miery len výhovorkou.



Novaja gazeta pripomenula, že tri krajiny Strednej Ázie - Kazachstan, Kirgizsko a Uzbekistan - postihol v utorok v rovnakom čase tzv. blackout - úplný výpadok dodávok elektrickej energie. Táto trojica štátov má totiž spoločnú jednotnú elektrickú sieť a podľa uzbeckého ministerstva energetiky výpadok spôsobila porucha v Kazachstane.



Podľa NG boli dodávky elektriny podvečer miestneho času čiastočne obnovené v Kirgizsku, o niečo neskôr začala elektrická sieť fungovať aj v Kazachstane i na väčšine územia Uzbekistanu.