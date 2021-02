Ťažké boje na severe Jemenu si vyžiadali vyše 60 životov

Abú Zabí 27. februára (TASR) - Vyše 60 ozbrojencov zahynulo v piatok počas bojov medzi jemenskými vládnymi silami a povstalcami v provincii Márib na severe Jemenu. Informovala o tom agentúra AFP odvolávajúc sa na vyjadrenia zdrojov z prostredia jemenskej vlády.



Iránom podporovaní povstalci, tzv. húsíovia, nedávno zintenzívnili bojové akcie cieľom zmocniť sa strategického mesta Márib, ktoré je metropolou rovnomennej provincie. Toto mesto leží v blízkosti bohatých ropných ložísk a približne 120 kilometrov východne od mesta Saná, ktoré už povstalci kontrolujú.



Pri piatkových bojoch v oblasti bolo podľa zdroja z prostredia jemenskej vlády zabitých najmenej 27 provládnych bojovníkov a 34 húsíjských povstalcov.



Podľa tohto zdroja išlo o najhoršie potýčky od 8. februára, keď boje v oblasti vypukli. Podľa provládnych síl odrazili ich bojovníci postup povstalcov v oblasti južne od mesta Márib, pričom ťažké boje trvali "viac než osem hodín".



Nálety provládnych síl sa podľa vyjadrenia zdrojov z tohto prostredia zamerali na pozície husíjov vo viacerých častiach provincie. Húsíjska televízna stanica informovala o 21 náletoch v rôznych častiach provincie.



Jemene je v stave občianskej vojny od roku 2014, keď húsíovia dobyli hlavné mesto Saná a väčšinu severu krajiny. V roku 2015 sa do vojny zapojila medzinárodná koalícia pod vedením Saudskej Arábie, stojaca na strane legitímnej jemenskej vlády. Húsíov zase podporuje Irán, ktorý je rivalom Saudskej Arábie v oblasti Blízkeho východu.



Konflikt si vyžiadal desaťtisíce životov a milióny ľudí prinútil opustiť svoje domovy. Vytvoril tiež humanitárnu krízu, ktorú OSN označuje za najhoršiu na svete.



K nárastu násilia v provincii Márib došlo krátko po tom, ako USA avizovali zámer vyradiť húsíov zo svojho zoznamu teroristických skupín, aby ďalej nezhoršovali beztak veľmi zlú humanitárnu situáciu v Jemene, pripomína AFP. Vyradením zo zoznamu zároveň USA chceli napomôcť prísunu humanitárnej pomoci do Jemenu, ako aj pripraviť pôdu pre možné mierové rozhovory. Podľa odborníkov sa chcú húsíovia zmocniť Máribu skôr, než začnú akékoľvek rokovania.



OSN varovala, že ak budú boje v oblasti pokračovať, mohli by viesť k humanitárnej katastrofe.