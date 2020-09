Ťažko chorý Francúz chce na internete streamovať svoje zomieranie

Dijon 4. septembra (TASR) – Francúz, ktorý trpí nevyliečiteľnou chorobou, má v pláne vysielať svoje umieranie v priamom prenose na internete. Toto rozhodnutie je reakciu chorého na rozhodnutie úradov, ktoré mu odmietli povoliť eutanáziu.



Jeho prosbe nevyhovel ani prezident Emmanuel Macron, ktorý mu vo svojom liste zverejnenom v piatok pripomenul, že eutanáziu neumožňujú francúzske zákony. Macron však v liste napísal, že plne rešpektuje jeho rozhodnutie ukončiť svoj život.



Ako informovala agentúra AFP, 57-ročný Alain Cocq trpí mimoriadne zriedkavým a nevyliečiteľným ochorením, pri ktorom sa steny jeho tepien zlepujú a spôsobujú ischémiu – zastavenie alebo nedostatočný obeh krvi v tkanive alebo orgáne.



Svoju kauzu chce Cocq využiť na to, aby upriamil pozornosť na situáciu nevyliečiteľne chorých pacientov vo Francúzsku, ktorým nie je umožnené zomrieť v súlade s ich želaním. Vyjadril nádej, že svojím bojom Francúzom ukáže, čo znamená žiť v agónii vynútenej zákonom, a že takto prispeje k zmene legislatívy.



Cocq mal na mysli Claeysov a Léonettiho zákon, ktorý bol vo Francúzsku prijatý v roku 2016 a ktorý povoľuje podanie silných sedatív s cieľom odstrániť netolerovateľné, neznesiteľné utrpenie na konci života pacienta, a to ovplyvnením stavu jeho vedomia. Tento zákon je však možné uplatniť iba v prípade ľudí, u ktorých je prognóza života krátkodobá.



Aj keď Cocq tvrdí, že je pre veľmi bolestivé degeneratívne ochorenie v terminálnom štádiu 34 rokov, podľa denníka Le Monde nemôže dokázať, že koniec jeho života sa priblíži vo veľmi krátkom čase.



Cocq sa preto rozhodol, že od piatka podvečera prestane jesť, piť i užívať lieky. Očakáva, že mu zostáva menej ako týždeň života. So streamovaním svojich posledných dní začne v sobotu na svojom konte na sociálnej sieti Facebook.



Prípady týkajúce sa práva ukončiť svoj život v prípade vážnej choroby sú vo Francúzsku už dlho veľmi emotívnym problémom.



Najpolarizujúcejší bol prípad Vincenta Lamberta, ktorý bol vo vegetatívnom stave od dopravnej nehody v roku 2008. Zomrel v júli roka 2019 po tom, čo mu lekári po dlhom právnom boji odstavili prístroje na podporu života.



Tento prípad rozdelil nielen krajinu, ale i Lambertovu vlastnú rodinu: jeho rodičia sa snažili nájsť a využiť každú legálnu cestu na jeho udržanie pri živote, kým jeho manželka a synovec trvali na tom, že mu treba umožniť zomrieť. Argumentovali, že aj samotný Lambert sa v tomto zmysle vyjadril ešte pred nehodou v jednom z rozhovorov, keď v rámci rodiny rozoberali túto tému.



V januári tohto roka francúzsky súd oslobodil lekára, ktorý pri Lambertovom lôžku vypol systémy na podporu života. Súd sa stotožnil s názorom prokuratúry, že lekár rešpektoval všetky svoje zákonné povinnosti.