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Ťažobné firmy na Papue chcú vypúšťať banský odpad do mora
Americká spoločnosť Newmont a juhoafrická Harmony Gold totiž plánujú v provincii Morobe ťažiť meď a zlato.
Autor TASR
Sydney 30. júna (TASR) - Do mora pri pobreží tichomorského ostrovného štátu Papua-Nová Guinea by sa v blízkej budúcnosti mohlo dostať približne 360 miliónov ton banského odpadu, upozornila v utorok organizácia Jubilee Australia Research Centre, píše TASR. Miestni predstavitelia varujú pred ekologickou katastrofou.
Americká spoločnosť Newmont a juhoafrická Harmony Gold totiž plánujú v provincii Morobe ťažiť meď a zlato. Keďže vo vnútrozemí nie je vhodné miesto na uskladnenie odpadu, chcú ho približne 100-kilometrovým potrubím odvádzať do mora. Podľa správy banský odpad bude obsahovať ťažké kovy vrátane arzénu, olova či ortuti.
Spoločný podnik Wafi-Golpu tvrdí, že ide o najbezpečnejšie a environmentálne najzodpovednejšie riešenie. Podľa spoločnosti sa vo vnútrozemí nenašli vhodné lokality pre vysoké zrážky a seizmické riziko. Dodali, že štúdie nepreukázali ohrozenie ľudského zdravia banským odpadom.
Časť pobrežných komunít však ťažobný projekt odmieta. Obávajú sa znečistenia mora, ohrozenia rybolovu aj vzácnych morských druhov. Vláda Papuy-Novej Guiney projekt podporuje a očakáva od neho významné ekonomické prínosy.
Biskup Jack Urame, najvyšší predstaviteľ evanjelickej luteránskej cirkvi Papuy-Novej Guiney, pre AFP uviedol, že keď sa ťažba začne, bude to pre miestnych ľudí veľká katastrofa. Dodal, že daná oblasť má kultúrny aj prírodný význam - nachádza sa tam v krajine jedna z najväčších hniezdnych kolónií ohrozenej korytnačky kožatej.
Luteránska cirkev patrí medzi významné inštitúcie v prevažne kresťanskej Papue-Novej Guinei. Podľa vládnych údajov sa k nej hlási približne 16 percent obyvateľov a v provincii Morobe má mimoriadne silné postavenie.
Americká spoločnosť Newmont a juhoafrická Harmony Gold totiž plánujú v provincii Morobe ťažiť meď a zlato. Keďže vo vnútrozemí nie je vhodné miesto na uskladnenie odpadu, chcú ho približne 100-kilometrovým potrubím odvádzať do mora. Podľa správy banský odpad bude obsahovať ťažké kovy vrátane arzénu, olova či ortuti.
Spoločný podnik Wafi-Golpu tvrdí, že ide o najbezpečnejšie a environmentálne najzodpovednejšie riešenie. Podľa spoločnosti sa vo vnútrozemí nenašli vhodné lokality pre vysoké zrážky a seizmické riziko. Dodali, že štúdie nepreukázali ohrozenie ľudského zdravia banským odpadom.
Časť pobrežných komunít však ťažobný projekt odmieta. Obávajú sa znečistenia mora, ohrozenia rybolovu aj vzácnych morských druhov. Vláda Papuy-Novej Guiney projekt podporuje a očakáva od neho významné ekonomické prínosy.
Biskup Jack Urame, najvyšší predstaviteľ evanjelickej luteránskej cirkvi Papuy-Novej Guiney, pre AFP uviedol, že keď sa ťažba začne, bude to pre miestnych ľudí veľká katastrofa. Dodal, že daná oblasť má kultúrny aj prírodný význam - nachádza sa tam v krajine jedna z najväčších hniezdnych kolónií ohrozenej korytnačky kožatej.
Luteránska cirkev patrí medzi významné inštitúcie v prevažne kresťanskej Papue-Novej Guinei. Podľa vládnych údajov sa k nej hlási približne 16 percent obyvateľov a v provincii Morobe má mimoriadne silné postavenie.