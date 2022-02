Ťažobné spoločnosti majú údajne záujem o chránené amazonské územia

Brazília 23. februára (TASR) - Veľké ťažobné spoločnosti majú záujem rozšíriť svoje pôsobenie na územia Amazonského pralesa, ktoré sú v súčasnosti chránené. Vyplýva to zo správy vypracovanej environmentálnou organizáciou Amazon Watch a Asociáciou pôvodných obyvateľov Brazílie (APIB). TASR o tom informovala na základe správy agentúry AFP.



Dokopy deväť ťažobných gigantov vrátane brazílskeho Vale, britského Anglo American a kanadského Belo Sun požiadalo o povolenie ťažiť v rezerváciách patriacich domorodým obyvateľom Brazílie – napriek tomu, že je to podľa súčasných zákonov nelegálne, píše sa v správe. Mnohé spomínané firmy však tvrdenia obsiahnuté v tejto správe popreli.



Tieto firmy sa pravdepodobne spoliehajú na to, že sa brazílskemu pravicovému prezidentovi Jairovi Bolsonarovi podarí zmeniť legislatívu tak, aby umožňovala ťažbu v domorodých teritóriách, pokračuje správa. Ako pripomínajú autori, Bolsonarova vláda už takýto návrh zákona predstavila.



Spomínaných deväť ťažobných firiem malo u brazílskej Národnej agentúry pre ťažbu (ANM) k novembru 2021 spolu 225 otvorených žiadostí o povolenie na ťažbu, ktoré sa týkali celkovo 34 domorodých území, uvádzajú autori správy.



Tieto spoločnosti, medzi ktoré patrí aj Glencore, AngloGold Ashanti, Rio Tinto, Potassio do Brasil a Mineracao Taboca/ Mamoré Mineracao e Metalurgia (obe vlastní Grupo Minsur), získali od medzinárodných investorov v uplynulých piatich rokoch dokopy 54,1 miliardy dolárov, a to len pre svoje operácie v Brazílii, pokračuje správa.



Medzi hlavných investorov týchto ťažobných spoločností patria napríklad americké investičné firmy BlackRock, Capital Group a Vanguard, ktoré do nich za posledných päť rokov investovali celkovo 14,8 miliardy dolárov.



Spomínaným ťažobným spoločnostiam však podľa Amazon Watch finančne prispeli pôžičkami v celkovej hodnote 2,7 miliardy dolárov aj banky vrátane Crédit Agricole, Bank of America, Citigroup či Commerzbank.



Spoločnosť Anglo American v reakcii na správu uviedla, že ide o staré žiadosti, ktoré pred niekoľkými rokmi stiahla. Spoločnosť Vale podľa vlastných slov spravila vlani to isté.



Belo Sun, Grupo Minsur a Potassio do Brasil uviedli, že na domorodých územiach nemajú žiadne operácie.



Investičná firma Vanguard uviedla, že "pravidelne spolupracuje s ťažobnými spoločnosťami" s cieľom podporovať dobré environmentálne a sociálne praktiky.