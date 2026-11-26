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Tbilisi pripúšťa ďalšie rozhovory s Moskvou, obnovu vzťahov odmieta
Tbilisi prerušilo diplomatické vzťahy s Moskvou po päťdňovej vojne v roku 2008, keď Rusko napadlo Gruzínsko.
Autor TASR
Tbilisi 26. novembra (TASR) - Gruzínsko je pripravené pokračovať v rozhovoroch s Ruskom o zlepšení vzájomných vzťahov, ale obnovenie diplomatických stykov nepripúšťa. Vo štvrtok to vyhlásil gruzínsky premiér Irakli Kobachidze. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Obe krajiny obnovili priamy dialóg minulý týždeň, keď sa v bieloruskom Minsku stretol prvý námestník gruzínskeho ministra zahraničných vecí Giorgi Zurabašvili s ruským námestníkom ministra zahraničných vecí Michailom Galuzinom. Ďalšie stretnutia by sa podľa Kobachidzeho mohli striedavo konať v Moskve aj v Tbilisi. Rezort ruskej diplomacie vyhlásil, že stretnutie sa uskutočnilo v rámci obnoveného priameho rusko-gruzínskeho dialógu.
Tbilisi prerušilo diplomatické vzťahy s Moskvou po päťdňovej vojne v roku 2008, keď Rusko napadlo Gruzínsko. Moskva potom uznala nezávislosť gruzínskych regiónov Abcházsko a Južné Osetsko a zriadila tam vojenské základne. „S Ruskom nemajú diplomatické vzťahy len dve krajiny, Gruzínsko a Ukrajina. Kým nebude obnovená územná celistvosť Gruzínska, diplomatické vzťahy nemôžu byť obnovené,“ uviedol premiér.
Kobachidze sa vyjadril po tom, ako Zurabašvili v stredu večer oznámil, že Rusko napriek obnoveniu dialógu plánuje nové obmedzenia dovozu gruzínskeho vína. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov pritom v ten istý deň vyhlásil, že Moskva má záujem o normalizáciu vzťahov s Gruzínskom. Tbilisi podľa Kobachidzeho zváži návrhy Moskvy na spoluprácu, pokiaľ nebudú zamerané na posilnenie opozície a oslabenie vlády.
Kritici obviňujú vládnucu stranu Gruzínsky sen, že tradične prozápadnú krajinu odkláňa smerom k Rusku, čo strana popiera. Vzťahy medzi Tbilisi a Bruselom sa pre obavy z oslabovania demokracie výrazne zhoršili a prístupový proces Gruzínska do EÚ sa fakticky pozastavil.
Obe krajiny obnovili priamy dialóg minulý týždeň, keď sa v bieloruskom Minsku stretol prvý námestník gruzínskeho ministra zahraničných vecí Giorgi Zurabašvili s ruským námestníkom ministra zahraničných vecí Michailom Galuzinom. Ďalšie stretnutia by sa podľa Kobachidzeho mohli striedavo konať v Moskve aj v Tbilisi. Rezort ruskej diplomacie vyhlásil, že stretnutie sa uskutočnilo v rámci obnoveného priameho rusko-gruzínskeho dialógu.
Tbilisi prerušilo diplomatické vzťahy s Moskvou po päťdňovej vojne v roku 2008, keď Rusko napadlo Gruzínsko. Moskva potom uznala nezávislosť gruzínskych regiónov Abcházsko a Južné Osetsko a zriadila tam vojenské základne. „S Ruskom nemajú diplomatické vzťahy len dve krajiny, Gruzínsko a Ukrajina. Kým nebude obnovená územná celistvosť Gruzínska, diplomatické vzťahy nemôžu byť obnovené,“ uviedol premiér.
Kobachidze sa vyjadril po tom, ako Zurabašvili v stredu večer oznámil, že Rusko napriek obnoveniu dialógu plánuje nové obmedzenia dovozu gruzínskeho vína. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov pritom v ten istý deň vyhlásil, že Moskva má záujem o normalizáciu vzťahov s Gruzínskom. Tbilisi podľa Kobachidzeho zváži návrhy Moskvy na spoluprácu, pokiaľ nebudú zamerané na posilnenie opozície a oslabenie vlády.
Kritici obviňujú vládnucu stranu Gruzínsky sen, že tradične prozápadnú krajinu odkláňa smerom k Rusku, čo strana popiera. Vzťahy medzi Tbilisi a Bruselom sa pre obavy z oslabovania demokracie výrazne zhoršili a prístupový proces Gruzínska do EÚ sa fakticky pozastavil.