Tbilisi si predvolalo nemeckého veľvyslanca
Autor TASR
Tbilisi 25. septembra (TASR) — Gruzínske ministerstvo zahraničných vecí si v stredu predvolalo nemeckého veľvyslanca Petra Fischera, aby ho varovalo pred zasahovaním do svojich vnútorných krajiny. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
„Na stretnutí sa konštatovalo, že gruzínska strana je znepokojená pokusmi o presadenie radikálnej agendy, čo je v rozpore so zásadami demokracie a prispieva k polarizácii spoločnosti,“ uvádza sa vo vyhlásení gruzínskeho ministerstva.
Nemecké ministerstvo zahraničných vecí v príspevku na sieti X dôrazne odmietlo túto „pokračujúcu agresívnu rétoriku“ predstaviteľov vládnucej strany Gruzínsky sen voči nemeckému veľvyslancovi.
Reuters pripomenul, že gruzínske úrady podnikajú tvrdé zásahy proti proeurópskym opozičným politikom i organizátorom a účastníkom demonštrácií, ktoré sa v Gruzínsku konajú každý deň od sporných parlamentných volieb konaných v októbri 2024 a následnom rozhodnutí vlády zastaviť rokovania o vstupe do EÚ.
Fischer po stretnutí na ministerstve povedal, že predvolanie predstavuje „nové dno“ v bilaterálnych vzťahoch a obvinenia voči nemu sú „nepodložené“.
Napätie medzi Tbilisi a európskymi veľvyslanectvami sa v posledných týždňoch vystupňovalo. Strana Gruzínsky sen obvinila západných vyslancov z porušenia Viedenského dohovoru, ktorého sa dopustili tým, že sa stretli s predstaviteľmi opozičných strán - údajne v snahe ovplyvniť komunálne voľby vypísané na 4. októbra.
Dvadsaťšesť veľvyslanectiev európskych krajín, ako aj misia EÚ v Gruzínsku, tieto obvinenia vo svojom stredajšom vyhlásení rozhodne odmietli.
Opozičné strany, ktoré odmietajú výsledok minuloročných parlamentných volieb a vinia vládu z manipulácie s hlasmi, nemajú k nadchádzajúcim komunálnym voľbám rovnaký postoj - niektoré ich bojkotujú, iné sa rozhodli postaviť do nich svojich kandidátov.
