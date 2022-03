Tchaj-pej: Čína bude pri prípadnom útoku na Taiwan oveľa obozretnejšia

Tchaj-pej 30. marca (TASR) - Čína bude pri prípadnom útoku na Taiwan oveľa obozretnejšia, keďže monitoruje nedostatky ruského ťaženia na Ukrajine. V stredu to uviedla taiwanská Rada pre záležitosti pevniny (MAC) po stretnutí poradcov pre čínske záležitosti. TASR prevzala správu od agentúry Reuters.



Taiwan zvýšil úroveň ostražitosti po začiatku ruskej vojenskej invázie, pretože sa obáva, že by Peking mohol voči ostrovu zasiahnuť podobne.



MAC vo vyhlásení po stretnutí poradcov pre čínske záležitosti uviedla, že Peking pozorne sleduje bojové ťaženie Ruska, odpor Ukrajincov a medzinárodné sankcie, aby mohol vyhodnotiť možný scenár konfliktu v Taiwanskom prielive.



Rada pre záležitosti v stanovisku dodala, že ruská invázia na Ukrajinu je "skvelou lekciou" pre Čínsku ľudovú oslobodeneckú armádu. Moskva podľa MAC zle odhadla vojenskú situáciu na Ukrajine a ruskí generáli neboli vyberaní podľa skúseností. "To ovplyvní aj dôveru čínskych komunistických vodcov v ich armádu a pri použití sily budú obozretnejší," poznamenala MAC.



Predstavitelia USA so znalosťami spravodajských služieb o situácii na Ukrajine pre agentúru Reuters povedali, že ruské presne navádzané strely zlyhávajú na Ukrajine až v 60 percentách prípadov. Je to podľa nich jeden z dôvodov slabého ťaženia ruských vojsk na Ukrajine.



Hovorkyňa čínskeho úradu pre záležitosti Taiwanu v stredu informovala, že Peking je ochotný vynaložiť maximálne úsilie na dosiahnutie "mierového zjednotenia". Zároveň dodala, že Čína nikdy neuzná nezávislosť ostrova a v prípade provokácií či prekročenia "červenej čiary" zo strany Taiwanu prijme primerané opatrenia.



Čína už dva roky zvyšuje svoj vojenský tlak voči Taiwanu. Tchaj-pej tvrdí, že o budúcnosti ostrova môžu rozhodovať iba jeho obyvatelia, informuje Reuters.