Tchaj-pej: Čína nakrátko vyhlási pri Taiwane bezletovú zónu

Tchaj-pej 12. apríla (TASR) - Taiwanské ministerstvo dopravy v stredu oznámilo, že Čína v nedeľu 16. apríla nakrátko zavedie bezletovú zónu severne od Taiwanu. Dôvodom majú byť bližšie nešpecifikované "vesmírne aktivity". TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Oznámenie o bezletovej zóne prišlo krátko po tom, čo Peking ukončil trojdňové rozsiahle vojenské cvičenia v okolí Taiwanu, v rámci ktorých si nacvičoval simulácie útokov či blokádu ostrova. Jej vyhlásenie však s cvičeniami pravdepodobne nijakým spôsobom nesúvisí.



Obmedzenia budú 16. apríla v platnosti len 27 minút od 09.30 h do 09.57 h miestneho času.



Taiwanský rezort dopravy spresnil, že Čína pôvodne chcela bezletovú zónu vyhlásiť na tri dni od 16. do 18. apríla, no po námietkach zo strany Tchaj-peja sa rozhodla toto obdobie skrátiť.



Taiwanská strana totiž namietala, že "tento absurdný krok vytvorí veľké a nepotrebné riziká pre lety v regióne a poškodí práva a záujmy medzinárodnej leteckej dopravy".



Aj hovorca japonskej vlády Hirokazu Macuno potvrdil, že Tokio dostalo od Číny oznámenie o bezletovej zóne.