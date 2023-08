Tchaj-pej obvinil Peking zo snahy o ovplyvňovanie volieb na Taiwane

Tchaj-pej 19. augusta (TASR) - Taiwanské ministerstvo zahraničných vecí v sobotu obvinilo Čínu zo snahy o ovplyvňovanie nadchádzajúcich volieb na Taiwane. Vyjadrilo sa tak krátko po tom, ako čínska armáda spustila vojenské cvičenia neďaleko Taiwanu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"(Čínska ľudová republika) ČĽR dala jasne najavo, že chce tvarovať nadchádzajúce národné voľby na Taiwane. Nuž, je to na rozhodnutí našich občanov, nie násilného suseda", napísal šéf taiwanskej diplomacie Joseph Wu Čao-sie príspevku na sociálnej sieti.



Taiwanské ministerstvo obrany v sobotu zaznamenalo postupne 42 prienikov čínskych vojenských lietadiel do zóny protivzdušnej obrany (ADIZ) Taiwanu.



Taiwanský rezort diplomacie odsúdil čínske vojenské manévre v Taiwanskom prielive. Uviedol, že Peking využíva "rôzne zastrašujúce prejavy a falošné správy... aby otvorene zasahoval a miešal sa do demokratického volebného procesu" na Taiwane.



Čína za uplynulý rok vystupňovala politický a vojenský tlak voči Taiwanu, svoje bojové lietadlá vysiela neďaleko tohto ostrova na pravidelnej báze.



Tlačová agentúra AFP pred tým informovala, že čínska armáda svojím vojenským cvičením reaguje na skutočnosť, že v Spojených štátoch sa na spiatočnej ceste z návštevy Paraguaja zastavil taiwanský viceprezident William Lai. Ten je podľa prieskumov favoritom na víťazstvo v budúcoročných prezidentských voľbách.



Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia napriek tomu, že má tento ostrov od roku 1949 nezávislú vládu. Komunistická vláda v Pekingu prisľúbila, že jedného dňa získa nad Taiwanom úplnú administratívnu moc, pričom na dosiahnutie tohto cieľa nevylúčila ani použitie sily.



Lai podobne ako súčasná taiwanská prezidentka Cchaj Jing-wen nesúhlasí s názorom Pekingu, že Taiwan patrí Číne.