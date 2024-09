Tchaj-pej: Súčiastky do pagerov, ktoré vybuchli, nie sú z Taiwanu

Tchaj-pej 20. septembra (TASR) - Súčiastky do pagerov, ktoré v utorok vybuchli v Libanone pri útokoch na príslušníkov militantného hnutia Hizballáh, neboli vyrobené na Taiwane. Uviedol to v piatok taiwanský minister hospodárstva Kuo Č'-chuej, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Ide (predovšetkým) o súčiastky ako integrované obvody (čipy) a batérie," uviedol minister s tým, že môže s istotou povedať, že neboli vyrobené na Taiwane.



Podľa analýzy agentúry Reuters snímky výbuchmi zničených pagerov vykazujú vysokú mieru podobnosti so zariadeniami taiwanskej spoločnosti Gold Apollo. Firma v stredu uviedla, že pagere nevyrobila, ale že licenciu na používanie jej značky má spoločnosť BAC sídliaca v Budapešti, ku ktorej boli vysledované vybuchnuté pagere.



Nie je známe, ako ani kedy boli upravené, aby mohli byť odpálené na diaľku. To isté platí aj o komunikačných zariadeniach Hizballáhu, ktoré vybuchli v Libanone pri druhej vlne útoku v stredu. Oba incidenty si vyžiadali životy 37 ľudí a približne 3000 zranených.



Z útokov je obviňovaný Izrael, ktorý sa k tomu nevyjadril. Hizballáh však prisľúbil, že podnikne odvetný úder proti Izraelu. Medzi Izraelom a Hizballáhom prichádza od vypuknutia vojny v Pásme Gazy takmer každý deň k cezhraničným prestrelkám.



Taiwanské úrady v prešetrujú možné spojenie medzi svojím technologickým priemyslom a zariadeniami použitými pri útokoch v Libanone. Vo štvrtok prokuratúra vypočula prezidenta a majiteľa firmy Gold Apollo. Vypočutá bola aj žena, ktorá podľa agentúry Reuters zrejme sprostredkovávala dohodu medzi firmami Gold Apollo a BAC.



Hovorca prokuratúry neskôr uviedol, že boli vypočutí dvaja svedkovia a v rámci vyšetrovania bol udelený súhlas na prehliadku priestorov ich firiem. "Snažíme sa čo najskôr zistiť, či existuje možné zapojenie týchto firiem (do výbuchov), aby sme zaistili bezpečnosť tejto krajiny a jej obyvateľov," uviedol hovorca prokuratúry.