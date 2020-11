Technici začali s konštrukciou rakety, ktorá má odštartovať k Mesiacu

Washington 25. novembra (TASR) - Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) začal s konštrukciou prvej nosnej rakety Space Launch System (SLS), ktorá by na budúci rok mala v rámci vesmírneho programu Artemis odštartovať k Mesiacu. Informovala o tom v stredu na svojej webovej stránke stanica BBC.



Technici v Kennedyho vesmírnom stredisku v americkom štáte Florida s konštrukciou rakety začali 21. novembra.



"Zloženie prvého dielu rakety SLS na pojazdnej odpaľovacej plošine predstavuje významný míľnik programu Artemis," povedal Andrew Shroble zo spoločnosti Jacobs Engineering Group, ktorá pracuje na výrobe rakety pre NASA.



SLS sa skladá zo 65 metrov dlhého ústredného stupňa so štyrmi motormi, ku ktorému sú pripojené dva motory na tuhé palivo. Šestica motorov vyvinie hnaciu silu, ktorá astronautov dokáže dopraviť na obežnú dráhu. Raketa by mala prvý let absolvovať v roku 2021.



Ústredný stupeň rakety SLS v súčasnosti testujú v Stennisovom vesmírnom stredisku v štáte Mississippi.



Raketa SLS má v novembri budúceho roka vyniesť k Mesiacu kozmickú loď Orion. Na jej palube v rámci tejto misie Artemis-1 nebude ľudská posádka. Misia bude mať za úlohu otestovať raketu predtým, ako do vesmíru odštartuje misia Artemis-2 s ľudskou posádkou. Tá je v súčasnosti naplánovaná na rok 2023.



Misia Artemis-3 s ľudskou posádkou by v roku 2024 mala pristáť na povrchu Mesiaca, píše BBC. Americkí astronauti na Mesiaci naposledy pristáli v decembri 1972 v rámci misie Apollo 17.