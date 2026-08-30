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TECHNICKÉ PROBLÉMY: Let na Malorku odklonili do Paríža
Na palube Boeingu 737 sa nachádzalo dovedna 131 cestujúcich.
Autor TASR
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Paríž 30. augusta (TASR) - Lietadlo spoločnosti Eurowings smerujúce z nemeckého Kolína nad Rýnom na španielsky ostrov Malorka v sobotu večer neplánovane pristálo v Paríži. Dôvodom bol dym vychádzajúci z palubnej kuchynky, uviedol letecký dopravca. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a denníka Bild.
Na palube Boeingu 737 sa nachádzalo dovedna 131 cestujúcich. Spoločnosť Eurowings uviedla, že pristátie na letisku Charlesa de Gaulla v Paríži bolo preventívne a prebehlo v režime bežnej letovej priority.
„Bezpečnosť cestujúcich ani posádky nebola v žiadnom momente ohrozená,“ vyhlásil v nedeľu hovorca leteckej spoločnosti.
Hovorca dodal, že pasažierom letu EW590 zabezpečili ubytovanie v hoteli spolu s transferom. Následne ich preradili na najbližšie voľné lety, píše AFP.
Podľa spresnených informácií nemeckých médií para a následný dym vychádzali konkrétne z rúry na ohrev jedla v zadnej palubnej kuchynke, uvádza Bild, podľa ktorého sa lietadlo sa v momente incidentu nachádzalo v letovej hladine približne 8000 metrov nad zemou, keď posádka zaznamenala dym šíriaci sa zadnou časťou kabíny.
Na palube Boeingu 737 sa nachádzalo dovedna 131 cestujúcich. Spoločnosť Eurowings uviedla, že pristátie na letisku Charlesa de Gaulla v Paríži bolo preventívne a prebehlo v režime bežnej letovej priority.
„Bezpečnosť cestujúcich ani posádky nebola v žiadnom momente ohrozená,“ vyhlásil v nedeľu hovorca leteckej spoločnosti.
Hovorca dodal, že pasažierom letu EW590 zabezpečili ubytovanie v hoteli spolu s transferom. Následne ich preradili na najbližšie voľné lety, píše AFP.
Podľa spresnených informácií nemeckých médií para a následný dym vychádzali konkrétne z rúry na ohrev jedla v zadnej palubnej kuchynke, uvádza Bild, podľa ktorého sa lietadlo sa v momente incidentu nachádzalo v letovej hladine približne 8000 metrov nad zemou, keď posádka zaznamenala dym šíriaci sa zadnou časťou kabíny.