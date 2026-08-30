Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 30. august 2026Meniny má Ružena
< sekcia Zahraničie

TECHNICKÉ PROBLÉMY: Let na Malorku odklonili do Paríža

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

Na palube Boeingu 737 sa nachádzalo dovedna 131 cestujúcich.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Paríž 30. augusta (TASR) - Lietadlo spoločnosti Eurowings smerujúce z nemeckého Kolína nad Rýnom na španielsky ostrov Malorka v sobotu večer neplánovane pristálo v Paríži. Dôvodom bol dym vychádzajúci z palubnej kuchynky, uviedol letecký dopravca. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a denníka Bild.

Na palube Boeingu 737 sa nachádzalo dovedna 131 cestujúcich. Spoločnosť Eurowings uviedla, že pristátie na letisku Charlesa de Gaulla v Paríži bolo preventívne a prebehlo v režime bežnej letovej priority.

Bezpečnosť cestujúcich ani posádky nebola v žiadnom momente ohrozená,“ vyhlásil v nedeľu hovorca leteckej spoločnosti.

Hovorca dodal, že pasažierom letu EW590 zabezpečili ubytovanie v hoteli spolu s transferom. Následne ich preradili na najbližšie voľné lety, píše AFP.

Podľa spresnených informácií nemeckých médií para a následný dym vychádzali konkrétne z rúry na ohrev jedla v zadnej palubnej kuchynke, uvádza Bild, podľa ktorého sa lietadlo sa v momente incidentu nachádzalo v letovej hladine približne 8000 metrov nad zemou, keď posádka zaznamenala dym šíriaci sa zadnou časťou kabíny.
.

Neprehliadnite

Černěnko: Pri napĺňaní funkcií moderného štátu sa musíme posunúť ďalej

RADVANSKÝ: Vízia Slovenska do roku 2040 skúma parametre kvality života

SMATANA: O zdravotnom stave ľudí nerozhoduje iba kvalita nemocníc

M. Štefánik: V najhoršom scenári by Slovensko upadlo do špirály úpadku