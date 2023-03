Technické problémy na frankfurtskom letisku sa podarilo odstrániť

Frankfurt nad Mohanom 26. marca (TASR) - Technické problémy, ktoré spomaľovali prevádzku letiska vo Frankfurte nad Mohanom, sa v nedeľu na poludnie podarilo odstrániť. Uviedla to hovorkyňa leteckej spoločnosti Lufthansa, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Komplikácie sa týkali odbavenia priamo na letisku i prostredníctvom webovej stránky a tiež nástupu do lietadiel.



Technické problémy spôsobili meškanie a zrušenie niektorých letov. Zasiahnutým cestujúcim boli ponúknuté náhradné spoje, povedala hovorkyňa.



Aj napriek vyriešeniu poruchy mali cestujúci aj naďalej problém s odbavovaním letov Lufthansy, napísala DPA.



Technické problémy hlásili Lufthanse externí poskytovatelia IT služieb od nedeľného rána.



Lufthansa je najväčšou leteckou spoločnosťou v Európe. Vlastní tiež aerolínie Eurowings, Swiss Airlines, Brussels Airlines a Austrian Airlines.