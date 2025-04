Rozhovory medzi Ukrajinou a USA o dohode o nerastoch sa začnú v piatok

Washington/Kyjev 10. apríla (TASR) - Ukrajina a Spojené štáty začnú v piatok (11. apríla) vo Washingtone s technickými rozhovormi o dohode, ktorá by USA zaistila prístup k ukrajinským prírodným zdrojom. Potvrdila to vo štvrtok podľa agentúry Interfax podpredsedníčka ukrajinskej vlády Oľha Stefanišynová, informuje TASR.



Ukrajina a USA koncom februára plánovali podpísať dohodu o strategických surovinách, zmarila ju však roztržka medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a americkým prezidentom Donaldom Trumpom.



Trump chce dohodu, ktorá by Washingtonu poskytla licenčné poplatky zo ziskov z ukrajinskej ťažby surovín a vzácnych nerastov ako kompenzáciu za vojenskú a finančnú pomoc, ktorú Ukrajine v boji proti ruskej invázii poslal jeho predchodca Joe Biden.



Dohoda by podľa Kyjeva mala obsahovať silné bezpečnostné záruky, ktoré by pôsobili ako odstrašujúci prostriedok voči ďalším ruským útokom.



Stefanišynová na tlačovej konferencii v Bruseli objasnila, že Ukrajina nemôže schváliť nič, čo by narušilo jej súčasné záväzky - vrátane tých finančných vyplývajúcich z nástroja EÚ pre Ukrajinu či spolupráce s Medzinárodným menovým fondom. Pripomenula, že nový návrh dohody navrhli Spojené štáty.



„Text, ktorý bol Ukrajine predložený, plne neodráža prístup Ukrajiny, takže náš technický tím bude pracovať na jeho vyvážení, čo nám umožní získať veľmi jednoduché a jasné zásady, na ktorých bude budúci text dohody založený,“ povedala. Bližšie informácie chce poskytnúť v piatok.



Do Washingtonu pôjdu podľa nej predstavitelia ukrajinských ministerstiev hospodárstva a spravodlivosti. Podľa Zelenského slov by mohol ukrajinskú delegáciu viesť námestník ukrajinského ministra hospodárstva Taras Kačka.



„Myslím si, že prvé stretnutie je technické. Bude to jedna z diskusií. Budeme chcieť hovoriť o zásadách, na ktorých sme pripravení založiť budúcu dohodu,“ povedal Zelenskyj novinárom.