Technopárty v Berlíne prebehla v horúčavách, no bez incidentov

Berlín 9. júla (TASR) - Obrovská technopárty, ktorá prilákala v sobotu do berlínskeho parku Tiergarten státisíce ľudí, sa zaobišla bez vážnejších incidentov. Skonštatovala to v nedeľu tamojšia polícia aj záchranári. Najväčšou komplikáciou pre účastníkov akcie "Rave the Planet" tak boli až 30-stupňové horúčavy, píše TASR podľa správy agentúry DPA.



Záchranári informovali, že ich pomoc potrebovalo zhruba do sobotnej polnoci 153 ľudí, z ktorých 51 previezli do nemocnice. "Všetko to prebehlo pomerne dobre," povedal ich hovorca.



Spokojnosť s priebehom podujatia vyjadrila už skôr aj berlínska polícia. Účasť na technopárty zároveň odhadla na približne 200.000, kým organizátori tvrdia, že prišlo až 300.000 ľudí.



Polícia taktiež informovala, že v súvislosti s podujatím podala takmer 60 trestných oznámení, a to najmä pre napadnutie či v súvislosti s drogami. Počet však označila za očakávaný vzhľadom na veľkosť podujatia, na ktorom hliadkovalo približne 1000 policajtov.