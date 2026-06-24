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Tedros: Pre prípad eboly vo Francúzsku nie je dôvod na paniku
Nakazeným je lekár, ktorý pricestoval z Konžskej demokratickej republiky (KDR) zápasiacej s rozsiahlou epidémiou eboly.
Autor TASR
Ženeva 24. júna (TASR) - Riziko globálneho rozšírenia infekčného ochorenia ebola zostáva nízke, ubezpečil v stredu generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus po potvrdení prvého prípadu nákazy ebolou vo Francúzsku.
Ako uviedla agentúra AFP, Francúzsko o potvrdenom prípade eboly informovalo v stredu. Nakazeným je lekár, ktorý pricestoval z Konžskej demokratickej republiky (KDR) zápasiacej s rozsiahlou epidémiou eboly. Ide o vôbec prvý prípad smrteľnej hemoragickej horúčky identifikovanej mimo afrického kontinentu počas súčasnej epidémie, ktorá zasiahla aj Ugandu.
Tedros uviedol, že v súvislosti s prípadom z Francúzska „nie je dôvod na paniku.“ Naďalej trvá na tom, že „riziko pre zvyšok sveta je nízke“. Poukázal i na to, že zatiaľ čo v Afrike boli za posledné polstoročie zistené tisíce prípadov eboly, počet prípadov zistených za rovnaké obdobie mimo Afriky je menší ako 30.
Prípad z Francúzska však podľa Tedrosa slúži ako pripomienka rizík, ktorým čelia ľudia stojaci počas epidémií v prvej línii. „Nakazených bolo takmer 80 zdravotníckych pracovníkov, čo zdôrazňuje riziká, ktorým čelia, a dôležitosť posilnenia prevencie a kontroly infekcií,“ zdôraznil Tedros.
Prípad potvrdený v stredu sa týka lekára, ktorý spolupracoval s Alianciou pre medzinárodnú lekársku akciu (ALIMA), uviedla táto mimovládna organizácia.
V poradí už 17. epidémia eboly v KDR bola vyhlásená 15. mája po niekoľkých nevysvetlených úmrtiach v provincii Ituri na východe krajiny. Podľa najnovších oficiálnych údajov bolo zaznamenaných viac ako 1000 prípadov vrátane 267 úmrtí, čo predstavuje približne 25-percentnú smrtnosť.
Túto epidémiu eboly spôsobuje vzácny kmeň vírusu Bundibugyo, proti ktorému nie je schválená vakcína ani špecifická liečba. Súčasné vakcíny proti ebole sú účinné len proti kmeňu Zair, ktorý spôsobil predchádzajúce veľké epidémie. WHO preto vyhlásila stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu.
Ako uviedla agentúra AFP, Francúzsko o potvrdenom prípade eboly informovalo v stredu. Nakazeným je lekár, ktorý pricestoval z Konžskej demokratickej republiky (KDR) zápasiacej s rozsiahlou epidémiou eboly. Ide o vôbec prvý prípad smrteľnej hemoragickej horúčky identifikovanej mimo afrického kontinentu počas súčasnej epidémie, ktorá zasiahla aj Ugandu.
Tedros uviedol, že v súvislosti s prípadom z Francúzska „nie je dôvod na paniku.“ Naďalej trvá na tom, že „riziko pre zvyšok sveta je nízke“. Poukázal i na to, že zatiaľ čo v Afrike boli za posledné polstoročie zistené tisíce prípadov eboly, počet prípadov zistených za rovnaké obdobie mimo Afriky je menší ako 30.
Prípad z Francúzska však podľa Tedrosa slúži ako pripomienka rizík, ktorým čelia ľudia stojaci počas epidémií v prvej línii. „Nakazených bolo takmer 80 zdravotníckych pracovníkov, čo zdôrazňuje riziká, ktorým čelia, a dôležitosť posilnenia prevencie a kontroly infekcií,“ zdôraznil Tedros.
Prípad potvrdený v stredu sa týka lekára, ktorý spolupracoval s Alianciou pre medzinárodnú lekársku akciu (ALIMA), uviedla táto mimovládna organizácia.
V poradí už 17. epidémia eboly v KDR bola vyhlásená 15. mája po niekoľkých nevysvetlených úmrtiach v provincii Ituri na východe krajiny. Podľa najnovších oficiálnych údajov bolo zaznamenaných viac ako 1000 prípadov vrátane 267 úmrtí, čo predstavuje približne 25-percentnú smrtnosť.
Túto epidémiu eboly spôsobuje vzácny kmeň vírusu Bundibugyo, proti ktorému nie je schválená vakcína ani špecifická liečba. Súčasné vakcíny proti ebole sú účinné len proti kmeňu Zair, ktorý spôsobil predchádzajúce veľké epidémie. WHO preto vyhlásila stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu.