Tedros: WHO nebude odporúčať vakcínu, ktorej bezpečnosť sa nepotvrdí

Londýn 4. septembra (TASR) - Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v piatok povedal, že WHO nebude odporúčať žiadnu vakcínu proti koronavírusu SARS-CoV-2 predtým, ako sa potvrdí jej účinnosť a bezpečnosť. Informovala o tom agentúra AP.



Rusko a Čína začali svoje vakcíny používať ešte pred ukončením testovania, pripomína AP. Ďalšie krajiny navrhli zjednodušenie procesu schvaľovania vakcín.



Vakcíny sa úspešne používajú už desaťročia, pripomenul Tedros a pripísal im zásluhy za vyničenie kiahní a takmer úplné odstránenie detskej obrny. Takisto poukázal na nedávno vyvinutú vakcínu proti ebole, ktorá pomohla pri prepuknutí tejto choroby v Konžskej demokratickej republike (KDR).



Ľudí, ktorí nesúhlasia s očkovaním, šéf WHO vyzval, aby si urobili svoj vlastný prieskum.



Takisto vyjadril nádej, že vakcína proti novému koronavírusu bude vyvinutá čoskoro, "aby sa svet mohol dostať do normálneho stavu".



Rusko sa stalo v auguste prvou krajinou, ktorá zaregistrovala vakcínu proti chorobe COVID-19, a to po necelých dvoch mesiacoch testovania na ľuďoch. Očkovacia látka však neprešla treťou fázou klinického testovania na tisíckach dobrovoľníkov.