Tegnell: Omikron prístup Švédska ku pandémii nijak zvlášť neovplyvní

Štokholm 1. decembra (TASR) - Objavenie nového koronavírusového variantu omikron nijak zvlášť neovplyvní atypický prístup Švédska ku pandémii. Povedal to v utorok pre agentúru AFP hlavný epidemiológ krajiny Anders Tegnell, ktorý zároveň trval na tom, že "predtým tento prístup fungoval".



Švédska vláda v súvislosti s pandémiou COVID-19 nikdy nezaviedla lockdown a spoliehala sa prevažne len na odporúčania pre verejnosť. Hoci Švédsko na rozdiel od mnohých krajín počas pandémie neprijalo tvrdé reštriktívne opatrenia, zaznamenalo nižší počet úmrtí ako väčšina európskych štátov, avšak vyšší než iné škandinávske krajiny.



"Výsledok opatrení vo Švédsku sa od výsledku reštrikcií v mnohých iných krajinách až tak veľmi nelíšil," povedal Tegnell.



Od stredy bude vo Švédsku po prvý raz platiť povinnosť preukazovať sa covidpasom pri vstupe na verejné zhromaždenia a podujatia organizované vo vnútorných priestoroch, na ktorých bude viac ako 100 ľudí.



Toto opatrenie prijala vláda ešte predtým, ako sa objavili správy o variante omikron. Podľa Tegnella by však mal na potlačenie nového variantu platiť rovnaký prístup, aký vo Švédsku použili i v predchádzajúcich vlnách.



"V minulosti to fungovalo. Zatiaľ nevidíme dôvody, prečo by to tak nemalo byť aj teraz," skonštatoval s tým, že "stále ide o tú istú chorobu". "Máme všetky dôvody domnievať sa, že opatrenia, ktoré sme zaviedli predtým, by fungovali aj pri tomto variante," povedal.



Ako uvádza AFP, existujú obavy, že variant omikron by mohol byť nákazlivejší, rýchlejšie sa šíriť a dokonca obchádzať imunitu človeka získanú očkovaním. Vedci však na to stále nemajú dostatok dôkazov.



"Nemáme veľa údajov o tom, aby sme mohli povedať, či tomu tak je alebo nie," povedal Tegnell a dodal: "Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by tento variant spôsoboval závažnejší priebeh ochorenia než predchádzajúce varianty".



Švédsko má v súčasnosti najnižšie denné prírastky infikovaných v Európe. Podľa Tegnella však bude zrejme počet nakazených vo Švédsku v najbližších týždňoch stúpať. Vďaka pomerne vysokej 70-percentnej zaočkovanosti tamojšej populácie by ale mal byť nápor na švédske nemocnice podľa Tegnella tentokrát oveľa menší.