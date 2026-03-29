< sekcia Zahraničie
Teherán a jeho okolie zostali po útokoch bez prúdu
Autor TASR
Teherán 29. marca (TASR) - V dôsledku útokov na energetickú infraštruktúru došlo k výpadku elektriny v iránskom hlavnom meste Teherán, v jeho okolí a v susednej provincii Alborz, oznámilo v nedeľu večer iránske ministerstvo energetiky. Iránske štátne médiá následne informovali, že dodávky elektriny už obnovili vo väčšine dotknutých oblastí. Izraelská armáda medzitým uviedla, že spustila nové útoky na ciele režimu v Teheráne, píše TASR.
Denník The Times of Israel a stanica Al-Džazíra informovali, že časť elektrickej siete v iránskej provincii Alborz západne od Teheránu zasiahol šrapnel, čo viedlo k výpadku prúdu v niekoľkých štvrtiach metropoly a tiež v neďalekom meste Karadž.
Iránske ministerstvo energetiky uviedlo, že poškodené boli viaceré rozvodne, avšak dodávky elektriny v Teheráne a Karadži by mali byť obnovené v priebehu niekoľkých hodín. Agentúra Fárs neskôr napísala, že do väčšiny oblastí sa podarilo dodávky obnoviť a bez prúdu ich zostáva už len niekoľko.
Izraelská armáda v nedeľu večer vo svojom vyhlásení bez ďalších podrobností oznámila, že spustila nové údery na ciele „iránskeho teroristického režimu“ v Teheráne.
Americký prezident Donald Trump podľa agentúry AFP nedávno pohrozil útokmi na iránsku energetickú infraštruktúru a elektrárne. Vo štvrtok nariadil tieto útoky opäť odložiť o ďalších desať dní, až do 6. apríla 20.00 h východoamerického času (7. apríla 2.00 h SELČ). Prvýkrát takýmito útokmi pohrozil minulú sobotu, ak Irán neotvorí Hormuzský prieliv do 48 hodín od jeho ultimáta.
