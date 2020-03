Teherán: Bývalý agent FBI Levinson opustil Irán už pred rokmi

Dubaj 26. marca (TASR) - Teherán vo štvrtok oznámil, že bývalý agent amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Bob Levinson, ktorý zmizol v Iráne v roku 2007, odišiel z tejto krajiny pred rokmi, aj keď jeho rodina tvrdí, že zomrel v iránskej väzbe.



"Na základe dôveryhodných dôkazov Levinson odišiel z Iránu pred rokmi do nešpecifikovanej destinácie," uviedol hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Abbás Músaví v štátnej televízii.



"V minulých rokoch sa Irán pokúšal zistiť jeho status, ale nebolo možné objaviť žiadne náznaky toho, že by bol nažive," dodal podľa agentúry Reuters.



Americký prezident Donald Trump nepotvrdil Levinsonovu smrť s tým, že Irán neposkytol žiadne správy o bývalom agentovi, ktorý by sa tento mesiac dožil 72 rokov.



Levinsonova rodina uviedla, že dostala od amerických predstaviteľov informácie, z ktorých vyplýva, že zomrel v iránskej väzbe. Podľa rodiny zomrel ešte pred koronavírusovou pandémiou, ktorá tvrdo zasiahla Irán a viedla tamojšie úrady k dočasnému prepusteniu tisícov väzňov.



Agentúra AFP pripomína, že Levinson je jedným z viacerých Američanov, ktorí zmizli v nepriateľskom Iráne, pričom jeho rodina až doposiaľ tvrdila, že je nažive.



Otec siedmich detí zmizol v marci 2007 na ostrove Kiš, na ktorom sú miernejšie vízové pravidlá ako vo zvyšku Iránu. Hovorilo sa, že vyšetroval falšovanie cigariet. Podľa článku denníka Washington Post z roku 2013 však Levinson, exagent FBI, pracoval pre americkú Ústrednú spravodajskú službu (CIA) a bol na nebezpečnej misii s cieľom zbierať spravodajské informácie o Iráne.



Iránski predstavitelia opakovanie tvrdili, že o ňom nemajú žiadne informácie. Iránske ministerstvo zahraničných vecí v roku 2018 uviedlo, že Levinson "v istej chvíli pricestoval do Iránu a potom odišiel". Ministerstvo nemalo podľa svojho vyhlásenia žiadne informácie o tom, čo sa mohlo stať po jeho odchode, dodala AFP.