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Teherán hlási návrat posádky tankera, ktorú zadržali USA

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Posádku podľa nej odovzdali iránskym diplomatom v Karáčí a v najbližších dňoch sa očakáva jej návrat do Iránu.

Autor TASR
Teherán 26. júna (TASR) - Teherán v piatok oznámil, že 22 iránskych členov posádky, ktorých ropný tanker počas nedávneho konfliktu zadržali Spojené štáty, bolo prepravených na iránsky konzulát v Pakistane. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Návrat „22 iránskych námorníkov, ktorých ropný tanker zadržali Spojené štáty,“ sprostredkoval východný sused Iránu a zároveň sprostredkovateľ v jeho rozhovoroch s USA, Pakistan, informovala štátna tlačová agentúra IRNA.

Posádku podľa nej odovzdali iránskym diplomatom v Karáčí a v najbližších dňoch sa očakáva jej návrat do Iránu. Agentúra IRNA ani iránske úrady nešpecifikovali názov tankera a nezverejnili ani informácie o tom, kde a kedy bol zadržaný, pripomína francúzska agentúra.

Príchod posádky potvrdil aj iránsky generálny konzulát v Karáčí, ktorý uviedol, že 22 námorníkov sa „v najbližších dňoch vráti do svojej vlasti“.

K tomuto kroku došlo niekoľko mesiacov po tom, čo USA a Izrael podnikli 28. februára útoky na Irán, pri ktorých zahynul bývalý najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí spolu s viacerými vysokopostavenými predstaviteľmi.

Irán reagoval raketovými a dronovými útokmi na krajiny v regióne a uzavrel strategický Hormuzský prieliv, cez ktorý zvyčajne prechádza približne 20 percent svetových dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu. Americké sily následne uvalili blokádu na lode smerujúce do a z iránskych prístavov, zadržali viacero plavidiel spojených s Iránom a na iné zaútočili raketami. Strany konfliktu dosiahli v polovici júna dohodu o ukončení niekoľkomesačných nepriateľských akcií a začali s postupným rušením svojich námorných blokád.
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