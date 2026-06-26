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Teherán hlási návrat posádky tankera, ktorú zadržali USA
Posádku podľa nej odovzdali iránskym diplomatom v Karáčí a v najbližších dňoch sa očakáva jej návrat do Iránu.
Autor TASR
Teherán 26. júna (TASR) - Teherán v piatok oznámil, že 22 iránskych členov posádky, ktorých ropný tanker počas nedávneho konfliktu zadržali Spojené štáty, bolo prepravených na iránsky konzulát v Pakistane. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Návrat „22 iránskych námorníkov, ktorých ropný tanker zadržali Spojené štáty,“ sprostredkoval východný sused Iránu a zároveň sprostredkovateľ v jeho rozhovoroch s USA, Pakistan, informovala štátna tlačová agentúra IRNA.
Posádku podľa nej odovzdali iránskym diplomatom v Karáčí a v najbližších dňoch sa očakáva jej návrat do Iránu. Agentúra IRNA ani iránske úrady nešpecifikovali názov tankera a nezverejnili ani informácie o tom, kde a kedy bol zadržaný, pripomína francúzska agentúra.
Príchod posádky potvrdil aj iránsky generálny konzulát v Karáčí, ktorý uviedol, že 22 námorníkov sa „v najbližších dňoch vráti do svojej vlasti“.
K tomuto kroku došlo niekoľko mesiacov po tom, čo USA a Izrael podnikli 28. februára útoky na Irán, pri ktorých zahynul bývalý najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí spolu s viacerými vysokopostavenými predstaviteľmi.
Irán reagoval raketovými a dronovými útokmi na krajiny v regióne a uzavrel strategický Hormuzský prieliv, cez ktorý zvyčajne prechádza približne 20 percent svetových dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu. Americké sily následne uvalili blokádu na lode smerujúce do a z iránskych prístavov, zadržali viacero plavidiel spojených s Iránom a na iné zaútočili raketami. Strany konfliktu dosiahli v polovici júna dohodu o ukončení niekoľkomesačných nepriateľských akcií a začali s postupným rušením svojich námorných blokád.
Návrat „22 iránskych námorníkov, ktorých ropný tanker zadržali Spojené štáty,“ sprostredkoval východný sused Iránu a zároveň sprostredkovateľ v jeho rozhovoroch s USA, Pakistan, informovala štátna tlačová agentúra IRNA.
Posádku podľa nej odovzdali iránskym diplomatom v Karáčí a v najbližších dňoch sa očakáva jej návrat do Iránu. Agentúra IRNA ani iránske úrady nešpecifikovali názov tankera a nezverejnili ani informácie o tom, kde a kedy bol zadržaný, pripomína francúzska agentúra.
Príchod posádky potvrdil aj iránsky generálny konzulát v Karáčí, ktorý uviedol, že 22 námorníkov sa „v najbližších dňoch vráti do svojej vlasti“.
K tomuto kroku došlo niekoľko mesiacov po tom, čo USA a Izrael podnikli 28. februára útoky na Irán, pri ktorých zahynul bývalý najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí spolu s viacerými vysokopostavenými predstaviteľmi.
Irán reagoval raketovými a dronovými útokmi na krajiny v regióne a uzavrel strategický Hormuzský prieliv, cez ktorý zvyčajne prechádza približne 20 percent svetových dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu. Americké sily následne uvalili blokádu na lode smerujúce do a z iránskych prístavov, zadržali viacero plavidiel spojených s Iránom a na iné zaútočili raketami. Strany konfliktu dosiahli v polovici júna dohodu o ukončení niekoľkomesačných nepriateľských akcií a začali s postupným rušením svojich námorných blokád.