Teherán kritizuje USA za zablokovanie webov spájaných s Iránom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Teherán 23. júna (TASR) - Teherán v stredu vyhlásil, že krok Spojených štátov, ktorých úrady získali kontrolu nad webovými stránkami prevádzkovanými médiami spojenými s Iránom, nie je konštruktívny vo vzťahu k pokračujúcim rokovaniam o návrate Washingtonu k prelomovej dohode o iránskom programe využitia jadrovej energie.povedal novinárom riaditeľ kancelárie iránskeho prezidenta Mahmúd Váezí.dodal Váezí.Agentúra AP informovala, že americké ministerstvo spravodlivosti v stredu potvrdilo, že zaistilo 33 mediálnych webov kontrolovaných iránskou vládou, ako aj tri spájané s irackou skupinou Katáib Hizballáh, ktoré boli v rozpore so sankciami a fungovali na doménach vlastnených subjektmi v USA.Podľa AP týchto 33 webových stránok spravovala Iránska islamská rozhlasová a televízna únia (IRTVU), ktorú ovládajú iránske revolučné gardy – Armáda strážcov islamskej revolúcie (IRGC) a ich elitná jednotka al-Kuds.IRTVU aj IRGC boli v USA zaradené na sankčný zoznam, čo Američanom, americkým spoločnostiam a zahraničným či neamerickým spoločnostiam s americkými dcérskymi spoločnosťami znemožňuje obchodovanie s nimi.Katáib Hizballáh je polovojenská organizácia tvorená irackými šiitmi a podporovaná Iránom. Svoje aktivitu rozvíjala v občianskych vojnách v Iraku a Sýrii, bojovala proti americkej invázii do Iraku a zapojila sa aj do bojov proti Islamskému štátu v Iraku a Sýrii. Washington aj ju označil za teroristickú skupinu.Tlačové agentúry v utorok priniesli správy, že americké policajné úrady získali kontrolu nad webovými stránkami iránskych štátnych spravodajských staníc Press TV a al-Alam a webu jemenskej televízie al-Masíra spriaznenej s hnutím jemenských povstalcov - húsíov.Každý z týchto webov zobrazoval oznam, že stránky saToto oznámenie takisto obsahovalo zmienku o sankčných zákonoch USA a jeho súčasťou boli pečate amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) a amerického ministerstva obchodu.Iránsky štátny telerozhlas IRIB podľa AFP informoval, že zablokované boli aj ďalšie webové stránky.IRIB Spojené štáty obvinil, že potláčajú slobodu prejavu a spájajú sa s Izraelom a so Saudskou Arábiou s cieľom zablokovať médiá odhaľujúce zločiny, ktoré v tomto regióne spáchali spojenci USA.Húsijskí povstalci vo vyhlásení zverejnenom na webovej stránke svojho politického krídla označili akciu amerických úradov zaupozornilo povstalecké hnutie.