Teherán: Návrhy Spojených štátov na urovnanie konfliktu sú nereálne
Autor TASR
Teherán 30. marca (TASR) - Návrhy Spojených štátov na urovnanie konfliktu sú nereálne, povedal v pondelok hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„Materiály, ktoré nám boli predložené pod rôznymi názvami ako napríklad 15 bodový plán boli nereálne, nelogické a obsahovali prehnané požiadavky,“ cituje slová hovorcu tlačová služba iránskej vlády. Bakájí vyhlásil, že Teherán neverí, že Washington je ochotný rokovať, keďže USA už dvakrát - vlani v júni a tento rok vo februári - zaútočili na Irán uprostred rokovacieho procesu.
„V súčasnosti sa nachádzame v situácii, keď vojenská agresia Spojených štátov pokračuje s rastúcou intenzitou. Preto sa všetko naše úsilie zameriava na sebaobranu. Tieto vyhlásenia nepovažujeme za úprimné. Na vlastnej skúsenosti sme pocítili zradu diplomacie, ku ktorej došlo dvakrát počas necelého roka,“ uviedol Bakájí.
Americký prezident Donald Trump predtým vyhlásil, že Spojené štáty rokujú s Iránom priamo aj prostredníctvom sprostredkovateľov a podľa jeho slov konzultácie údajne „prebiehajú dobre“.
Denník The New York Times 25. marca napísal, že USA zaslali Iránu 15-bodový plán na ukončenie konfliktu. Podľa denníka sa týkal raketových a jadrových programov islamskej republiky, ako aj slobodnej plavby lodí.
